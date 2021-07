L'avventura horror psicologica di Saint Kotar al debutto su Steam in Ottobre

Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Share in Reddit

Saint Kotar, il gioco horror psicologico dalla storia avvincente fatta di scelte "point and click", la cui uscita è stata recentemente annunciata da SOEDESCO, verrà lanciato questo Ottobre su Steam. E' uscito un nuovo trailer che rende bene l'idea del gioco.

Spunti di lettura: SOEDESCO e Red Martyr Entertainment si uniscono per la pubblicazione di Saint Kotar

Discesa nella follia

Il trailer, in uscita oggi, tratteggia un mondo oscuro e brutale che vede uno dei personaggi principali scivolare lentamente nella follia. Il trailer mostra come la storia abbia forti influenze religiose ed è narrato usando parti del famoso Salmo 23: "Quand'anche camminasi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male". Culti segreti, neri rituali e scene raccapriccianti sono decisamente dietro l'angolo.

Informazioni su Saint Kotar

In questa avventura horror punta e clicca basata sulla storia, con trame ramificanti e finali multipli, assumi il ruolo di Benedek e Nikolay. Questi due uomini devoti in affanno mentale vanno alla ricerca di una donna scomparsa in un'antico paese rurale tormentato da macabri omicidi e strani fenomeni, presumibilmente legati a rituali occulti di adorazione del diavolo e stregoneria.