L'espansione Black Panther - Guerra per il Wakanda di Marvel's Avengers è ora disponibile

SQUARE ENIX ha recentemente annunciato che l'espansione “Black Panther - Guerra per il Wakanda” di Marvel's Avengers è disponibile come aggiornamento gratuito per tutti i possessori del gioco base.

Oltre ad aggiungere Black Panther, il nono supereroe giocabile del gioco, l'espansione Guerra per il Wakanda introduce anche due nuovi cattivi, un nuovo ambiente da esplorare, nuovi nemici, l'avamposto Birnin Zana, nuove missioni Zona di atterraggio e settore pericoloso a giocatore singolo o multigiocatore, e altro ancora, introducendo il maggior numero di nuovi contenuti di Marvel's Avengers dalla pubblicazione del gioco.

"L'espansione Guerra per Wakanda è l'aggiornamento più grande e ricco mai realizzato per Marvel's Avengers", ha dichiarato Scot Amos, Co-Director di Crystal Dynamics. "Siamo orgogliosi di offrire gratuitamente così tanti contenuti a chiunque possieda il gioco. Grazie alle nuove funzionalità e ai miglioramenti successivi alla pubblicazione, questo è davvero il momento ideale per giocare Marvel's Avengers".

Lunedì 16 agosto, nell'ambito dei festeggiamenti per la pubblicazione dell'espansione, abbiamo dedicato un WAR TABLE di Marvel's Avengers all'espansione Guerra per il Wakanda, offrendo una panoramica completa di ciò che i giocatori possono aspettarsi.

L'espansione Guerra per il Wakanda aggiunge nuovi contenuti a un gioco che ne è già ricco, continuando la storia iniziata con la pubblicazione della campagna "Riunione" e ripresa con i contenuti in corso dell'Iniziativa Avengers. Marvel's Avengers offre varie campagne, nove eroi giocabili e infinita azione multigiocatore cooperativa fino a quattro giocatori.

Disponibile anche l'Edizione Endgame di Marvel's Avengers

Square Enix ha annunciato che è anche disponibile una nuova versione del gioco esclusivamente digitale. L'Edizione Endgame di Marvel's Avengers garantisce l'accesso immediato a tutti i contenuti gratuiti pubblicati in precedenza per Marvel's Avengers, oltre a otto costumi bonus, alcuni dei quali ispirati ad Avengers: Endgame di Marvel Studios, a un prezzo consigliato di 69,99€.

Informazioni sull'espansione “Black Panther - Guerra per il Wakanda di Marvel's Avengers”

La storia dell'espansione gratuita Guerra per il Wakanda ruota intorno a Re T'Challa, aka Black Panther, fedele protettore e attuale sovrano del Wakanda. Quando le forze del malvagio Klaw minacciano la sicurezza del Wakanda, T'Challa dovrà affrontarle per difendere tutto quello a cui tiene. Sorpreso da un tradimento e dalla conseguente tragedia, T'Challa trova difficile affidare ad altri, persino a sua sorella Shuri, il proprio dovere, affrontando al tempo stesso chiunque voglia nuocere al Wakanda.

I giocatori vivranno la storia del gioco e missioni extra nell'Iniziativa Avengers in corso tra le lussureggianti giungle del Wakanda, un nuovo ambiente che contiene gli unici giacimenti di vibranio al mondo, la risorsa più preziosa in esistenza. Inoltre, potranno esplorare il palazzo reale che domina Birnin Zana, anche detta "la Città Dorata", in un nuovo avamposto contenente il laboratorio di Shuri, le stanze di Zawavari e la sala di guerra wakandiana.

