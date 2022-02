L'evento Spillover arriva in Tom Clancy's Rainbow Six Extraction

Ubisoft ha annunciato che il primo evento post-lancio di Rainbow Six Extraction, Spillover, è disponibile oggi. Gli eventi Crisi sono grandi eventi a tempo limitato in cui i giocatori affrontano minacce uniche su larga scala nella Zona di Contenimento.

Mentre le colonie dell’Archeloma si diffondono nelle zone calde, i giocatori devono usare i nuovi contenitori di agenti di dissoluzione per attirare ondate di nemici e spazzare via le colonie dell’archeloma alieno.

Per affrontare le orde di Archei, un approccio strategico e difensivo è fondamentale per la sopravvivenza. Tutti i giocatori che effettuano il login durante l’evento avranno la possibilità di guadagnare la nuova tecnologia esclusiva REACT: l'Auto-Turret, una torretta dispiegabile che mira e attacca automaticamente gli Archei.

Insieme a Spillover, Zofia arriva oggi in Extraction. Amato operatore di Rainbow Six, Zofia è noto per le sue tecniche di sopravvivenza altamente qualificate e sarà una risorsa cruciale per il roster di Rainbow Six Extraction sia in Spillover che nel gioco principale. Equipaggiando la tecnologia di difesa aggiuntiva REACT al lanciagranate di Zofia, i giocatori possono aumentare le loro possibilità di un'incursione di successo.

Spillover è il primo di molti eventi Crisi e aggiornamenti per Rainbow Six Extraction. I giocatori possono partecipare ora con la loro squadra tramite Game Pass su Xbox Series X | S, Xbox One e Windows PC, così come su PlayStation5, PlayStation4, Stadia, Amazon Luna, Ubisoft+, Ubisoft Store e Epic Games Store.

Per maggiori infomrazioni su Rainbow Six Extraction, visita r6extraction.com.

