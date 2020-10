L'horror psicologico di The Medium verrà rilasciato il 10 dicembre per Xbox Series X|S e PC

Bloober Team annuncia la data di rilascio del videogioco horror psicologico in terza persona, The Medium, che è fissata per il 10 dicembre, confermando quindi che si tratterà di uno dei primi titoli a essere lanciati in esclusiva per Xbox Series X e Xbox Series S. Il gioco sarà disponibile anche per PC, i cui preordini sono ora aperti su Steam, Epic Store ed Microsoft Store.

Le menti creative dietro a titoli acclamati quali Blair Witch, Observer e Layers of Fear rendono pubblico un video completamente nuovo che offre uno sguardo più approfondito al mondo a realtà dualistica, mostrando il tetro stile artistico del gioco ispirato alle opere di surrealismo distopico dell'artista polacco Zdzisław Beksiński. Gli artisti di Bloober Team hanno analizzato da vicino i dipinti di Beksiński, in modo da portarne in vita l'inconfondibile stile e l'atmosfera opprimente, e li hanno accostati all'evocativa colonna sonora composta da Arkadiusz Reikowski e Akira Yamaoka, creando così un'esperienza tangibilmente angosciante.

Spunti di lettura: Annunciato The Medium, videogioco horror psicologico in terza persona con gameplay a realtà dualistica

E come bonus, Bloober Team regala una nuova traccia tratta dalla colonna sonora originale, Marianne's Theme, composta da Arkadiusz Reikowski e scaricabile a titolo gratuito su Steam. I giocatori potranno così iniziare a prepararsi per un inquietante viaggio nel mondo degli spiriti.

I preordini per The Medium sono ora aperti sia per Xbox Series X/S che per PC via Steam, su www.themediumgame.com, al prezzo di 41,74 £/ 49,99 €/ 49,99 $, con il 10% di sconto per i giocatori che effettueranno il preordine prima del 10 dicembre su Steam, Epic Store ed Microsoft Store. I giocatori che effettueranno il preordine per PC via Steam riceveranno la colonna sonora originale di The Medium, contenente la colonna sonora "dualistica" composta da Akira Yamaoka, noto per Silent Hill, e Arkadiusz Reikowski, di Bloober Team, e l'artbook digitale di The Medium.

The Medium propone ai giocatori l'accesso simultaneo a due mondi visivamente distinti, quello reale e quello degli spiriti, grazie al gameplay a realtà dualistica brevettato da Bloober Team. I giocatori vestiranno i panni di Marianne, una medium tormentata dalle visioni, e vivranno sospesi tra due realtà con cui interagiranno grazie ai suoi poteri psichici.