L'horror psicologico Saint Kotar, un'avventura investigativa punta&clicca, sarà disponibile a partire dal 28 Ottobre 2021

SOEDESCO e lo sviluppatore Red Martyr Entertainment sono molto fieri dei risultati raggiunti finora da Saint Kotar, dopo la presentazione ufficiale al Gamescom 2021 e il lancio dell'alfa e della beta per I backers di Kickstarter. Oggi, SOEDESCO ha confermato che l'horror psicologico Saint Kotar, un'avventura grafica punta&clicca, sarà disponibile per PC a partire dal 28 Ottobre 2021 sulle piattaforme Steam, Epic Games Store e GOG.

Recentemente, Saint Kotar è stato presentato al Gamescom 2021, l'annuale fiera di videogiochi che quest'anno si è tenuta in forma virtuale. Dal 25 al 29 Agosto, Saint Kotar è stato incluso nell'Indie Arena Booth Online, spazio in cui giocatori potevano raggiungere lo stand virtuale del gioco per scoprire tutti I dettagli sull'avventura.

Come parte delle ricompense previste dalla campagna su Kickstarter, Red Martyr Entertainment ha inoltre lanciato la fasi alfa e beta di Saint Kotar per i backers. I sostenitori della campagna hanno quindi avuto accesso esclusivo a queste versioni di test e hanno potuto fornire il loro utilissimo feedback in vista della versione finale del gioco.