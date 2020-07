L'Open Beta (Pre-Season) di Iron Harvest 1920+ è ora disponibile su Steam, annunciato il torneo ESL

Deep Silver e KING Art Games invitano tutti i giocatori ad unirsi all'Open Beta di Iron Harvest 1920+. Il titolo sarà pubblicato il 01 Settembre 2020 su PC via Steam, GOG, su Epic store ed in edizione fisica presso retailer selezionati.

La versione console uscirà all'inizio del 2021. Oggi i giocatori su Steam possono immergersi nell'affascinante mondo degli anni 1920+ e sperimentare le prime missioni in single player dell'epica trama che approfondiranno con il lancio del gioco. Tutti i progressi della Pre-Season su Steam saranno disponibili dopo il lancio!

Pre-Season Cup

Inoltre King Art e Deep Silver hanno collaborato con ESL per offrire ai giocatori competitivi di RTS il primissimo torneo di Iron Harvest. La Pre-Season Cup culminerà con un grande finale alla Gamescom 2020 con premi per un totale di oltre 7000 €! I quattro vincitori delle qualificazioni, che inizieranno con il primo turno l'8 agosto 2020, si qualificheranno per le finali alla Gamescom digitale.

I dettagli sulla trasmissione e le finali saranno svelati presto.



Maggiori dettagli, regole e come iscriversi:

https://play.eslgaming.com/ironharvest/global/open/pre-season



Caratteristiche Pre-Season Cup:

- Pre-Season Cup qualificazioni e gran finale alla Gamescom digitale!

o Qualificazione 1: Sabato 8 Agosto, 2020

o Qualificazione 2: Sabato 15 Agosto, 2020

o Qualificazione 3: Domenica 16 Agosto, 2020

o Qualificazione 4: Sabato 22 Agosto, 2020

o Finali: Tra il 27-30 Agosto (TBD)



- Premi della stagione: i giocatori che vinceranno una serie di sfide sbloccheranno degli items in-game.

- Nuove missioni e sfide si sbloccheranno nel tempo. I progressi verranno mantenuti dopo l'acquisto del gioco al momento del lancio

- Tutte e tre le fazioni, Rusviet, Saxony e Polania saranno giocabili per la prima volta nelle mappe Multiplayer, Skirmish e Challenge

Contenuto della stagione futura:

Iron Harvest 1920+ presenterà delle stagioni. Ogni stagione conterrà nuovi contenuti come mappe Skirmish e Challenge ed eventi stagionali dedicati in single palyer e multiplayer. I giocatori saranno in grado di scalare le classifiche in multiplayer e sbloccare contenuti unici della stagione risolvendo missioni e sfide.



Nessuno degli oggetti sbloccabili avrà un impatto diretto sul bilanciamento o sul gameplay, i risultati garantiscono un'esperienza di gioco RTS di lunga durata con nuove sfide per veri strateghi Diesel-Punk!



I giocatori che acquisteranno l'edizione standard di Iron Harvest avranno accesso gratuito alla Stagione 1. Mentre i possessori dell'Iron Harvest Deluxe Edition avranno accesso gratuito alle prime due stagioni e al grande Add-on non ancora annunciato. Ulteriori dettagli saranno svelati in seguito.



A proposito di Iron Harvest

All'alba del 20° secolo, poco dopo la fine della Grande Guerra, il mondo è pieno di segreti e misteri, di opportunità e sfide. La tradizione si scontra con il progresso scientifico e tecnologico, mentre l'Europa si sta ancora riprendendo dalle brutali battaglie della Guerra Mondiale. Iron Harvest è un real-time strategy game (RTS) ambientato nella realtà alternativa del 1920+, subito dopo la fine della Grande Guerra. Per creare la perfetta esperienza RTS, il team ha lavorato in stretta collaborazione con i fan RTS globali grazie alla campagna kickstarter di grande successo.



Le edizioni speciali di Iron Harvest sono disponibili su Game-Legends Store.

