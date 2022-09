L'Operazione Brutal Swarm arriva in Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Ubisoft ha annunciato che l'Operazione Brutal Swarm, la terza stagione dell'Anno 7 di Rainbow Six Siege, è ora disponibile. Questa stagione porta con sé Grim, un nuovo Operatore di Singapore, una mappa aggiuntiva, la Fase 2 del nuovo Sistema di Reputazione che porta sanzioni in chat, la segnalazione delle partite e altri miglioramenti al gameplay.

I giocatori possono giocare gratuitamente a Rainbow Six Siege su PlayStation e PC fino all'8 settembre e tuffarsi nella nuova stagione.

Grim, il nuovo attaccante dell'Operazione Brutal Swarm, è un Operatore ad alta velocità e bassa salute, dotato di un Commando 552 o di un SG-CQB come arma primaria e di un P229 come arma secondaria. Il suo gadget, il Kawan Hive Launcher, spara un proiettile che dispiega un contenitore sul pavimento e rilascia in aria uno sciame di nano bot. I difensori che entrano in contatto con lo sciame vedono rivelata la loro posizione, mettendoli a rischio finché i nano bot non esauriscono le batterie.

Insieme a Grim, Stadium, una mappa amata dai fan, arriva al lancio della stagione come mappa permanente. La mappa ritorna con un nuovo nome, Stadium Bravo. Utilizzando elementi di altre mappe e vetri antiproiettile indistruttibili, questa mappa sfida entrambe le squadre a sviluppare nuove strategie grazie al suo layout unico.

L'Operazione Brutal Swarm è una delle stagioni più importanti per quanto riguarda le modifiche al bilanciamento delle armi di Rainbow Six Siege: il sistema di rinculo è stato rivisto e il rinculo di ogni arma è stato regolato, aumentando l'intensità durante le raffiche di fuoco prolungate.

Questa modifica, esclusiva per PC, significa che i giocatori di console avranno aggiornamenti dedicati al rinculo, appositamente studiati per i controller. Altre modifiche includono più opzioni di attacco per le armi e la rimozione della penalità di danno per gli attacchi dei Soppressori.

Oltre a Grim, altri aggiornamenti in arrivo in questa stagione includono:

L'aggiunta di granate EMP a determinati equipaggiamenti degli Operatori

Fase 2 del sistema di reputazione, che introduce una nuova penalità per la chat offensiva

La possibilità di segnalare i cheater nel visualizzatore di replay delle partite

Nuova fase di ban delle mappe, che include cinque mappe e aggiornamenti alla mappa tattica

Con la nuova stagione tornerà anche il bonus Battle Pass preferito dai fan: uno sconto del 10% su tutti gli articoli del negozio. Questo vantaggio è disponibile anche per i Battle Pass futuri. Con il nuovo programma Compra per un amico, i giocatori potranno acquistare Battle Pass premium per altri giocatori che non ne possiedono uno.

