L'Osservatorio Italiano lancia l'Advanced Esports Programme, il primo percorso di formazione per il business dei videogiochi

L'Osservatorio Italiano Esports amplia la sua offerta di servizi e si posiziona anche nel settore della formazione. Prende il via l'Advanced Esports Programme: il primo percorso per formare professionisti del business e del management degli Esports.

Con l'Advanced Esports Programme, l'OIES vuole contribuire concretamente alla professionalizzazione del settore con una formula innovativa per il mercato italiano. Il percorso è sviluppato nella formula masterclass, per dare un taglio concreto e pratico alla formazione erogata. È un ciclo di alta formazione, che sarà condotto solo da esperti con comprovati risultati ottenuti.

Il programma è composto da 21 masterclass, che saranno diffuse lungo l'intero arco del 2021. A differenza dei classici format di formazione, gli iscritti potranno strutturare in autonomia il proprio piano didattico, avendo la libertà anche di frequentare singole masterclass e non l'intero ciclo. Grazie a questa innovazione, gli studenti potranno beneficiare della formazione che realmente desiderano acquisire, senza essere costretti ad acquistare un pacchetto predefinito.

L'Advanced Esports Programme è il primo programma in Italia di formazione avanzata sugli Esports. È condiviso dal MasterSport Institute, partner sulla formazione dell'OIES, che rilascerà un certificato agli iscritti che sceglieranno l'intero ciclo di masterclass o almeno 5 moduli.

In questo modo l'OIES punta a formare professionisti qualificati e specifici sugli Esports, che potranno lavorare in questo mercato e contribuire allo sviluppo in termini di business del movimento esportivo italiano.

Uno degli obiettivi costituenti dell'Osservatorio Italiano Esports fin dalla sua nascita è stato proprio contribuire concretamente alla professionalizzazione del mercato italiano. Con l'Advanced Esports Programme l'OIES interviene partendo dalla base: solo immettendo nel settore figure professionali qualificate si potrà ridurre il gap di business con i Paesi esteri in cui il mercato è già maturo.

Di seguito i temi delle masterclass all'interno dell'Advanced Esports Programme. Le date degli incontri e i relatori saranno presentati con una seconda comunicazione.

Il ritorno economico negli Esports: principali asset e strategie

Sponsorship rights: a quali diritti è interessato un brand negli Esports

L’organizzazione del settore Esports: titoli, publisher e tornei più importanti in Italia e nel mondo

La brand gamification: come avvicinare il target desiderato attraverso il gaming

L'Esports diventa entertainment: strategie per costruire una community aumentando la brand awareness

Twitch: come funziona? Numeri e dinamiche della nuova piattaforma di streaming più utilizzata

Come Twitch si inserisce in un piano di marketing: opportunità, strategie e case histories

Gli Esports nel mondo: overview sui principali mercati internazionali

Tornei e arene: come sviluppare un progetto Esports sostenibile

La eSerie A: come sviluppare un modello di engagement con i tifosi

Come si organizza la divisione Esports di un club di calcio

La normativa sugli Esports in Italia: limiti e regole da tenere in considerazione

Alla scoperta del sim racing: i motori virtuali nelle strategie di marketing

Esports e formazione: come aprire un’Academy per i player

Il talent scout degli Esports: come scovare i campioni dei videogiochi e farne un lavoro

Coach Esports: come sviluppare le competenze necessarie per allenare i player

Animal Crossing: come funziona il gioco preferito dalle aziende

Dal virtuale al mondo fisico: come far fruttare l’investimento in una gaming house

Da player a content creator: come sviluppare un personal business nel gaming

Come fondare un team: dalla nascita alla creazione di un'organizzazione strutturata

Come attirare investimenti e sponsor: quando un team diventa un'opportunità di business

In questo momento è possibile prenotare la propria iscrizione all'Advanced Esports Programme, scrivendo all'indirizzo dell'OIES Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. L'iscrizione non comporta l'obbligo di acquisto, ma darà diritto a uno sconto del 10% sulla formula desiderata.

“Siamo davvero entusiasti di annunciare la nascita dell'Advanced Esports Programme - commentano Luigi Caputo ed Enrico Gelfi, co-fondatori dell’OIES - Con questa iniziativa gettiamo le basi per rendere il settore degli Esports in Italia più professionale e qualificato. Il 2021 sarà l'anno del business e della formazione per l'OIES. Questo è il primo tassello di un mosaico che vedrà l'Osservatorio come punto di riferimento per il movimento esportivo italiano, che potrà trovare in noi le risposte a tutte le necessità del mercato. Per il suo taglio innovativo e autorevole, l'Advanced Esports Programme rappresenterà un passaggio fondamentale per chi vorrà fare degli Esports un lavoro. Questa iniziativa si aggiunge alla costituzione del nostro Centro Studi e si affiancherà alle prossime iniziative di stampo business di cui l'OIES si farà portavoce