L'Ovale Blu trasforma l'auto da corsa vituale P1 in un entusiasmante simulatore di gioco e lancia il progetto Supervan a Gamescom 2021

Alla fine del 2020, la squadra di eSports di Ford Team Fordzilla ha presentato un modello in scala reale dell'auto da corsa virtuale P1, progettata dalla community dei gamers, in collaborazione, per la prima volta, con una casa automobilistica. Ora, Ford dà ai gamers la possibilità di mettersi realmente al volante e scendere in pista, trasformando il race car in un simulatore dalle prestazioni entusiasmanti.

Il P1 racer, completo di una nuova fluorescente livrea ispirata ai videogiochi, è alimentato da una workstation HP Z4 con i giocatori che controllano il gioco tramite volante e pedali integrati. L'illuminazione, sia anteriore sia posteriore, pulsa dolcemente come il respiro di una persona che dorme quando il P1 racer è in attesa del prossimo giocatore. Le luci si accendono durante il tempo di gara mentre i gruppi ottici posteriori si sincronizzano con le frenate effettuate durante il gioco, per attrarre l'attenzione degli spettatori che assistono all'esterno.

È prevista anche la stimolazione sonora, con un sistema audio integrato, che trasmette al pilota un sound design realistico e personalizzato per portare l'esperienza di gioco all'interno del simulatore P1 racer a un livello completamente nuovo.

Dopo il successo del progetto P1, Team Fordzilla sta ora lanciando anche una Season 2 e lavorerà in sinergia con la gaming community e i designer Ford per creare un nuovo Supervan. Ford ha una lunga tradizione nella costruzione di Supervan ispirati alle corse basati sui suoi modelli Transit, con la prima apparizione che risale a 50 anni fa, nel 1971. Il nuovo Supervan Vision Concept rappresenterà un modello dalle prestazioni estreme dei futuri furgoni Transit e porterà la storia dei Supervan in una nuova dimensione.

Il progetto seguirà lo stesso format utilizzato per la creazione di P1, con i giocatori invitati a votare i diversi elementi del design del futuro Supervan. Il via a questo nuovo progetto verrà dato durante il liveshow del Team Fordzilla a Gamescom 2021. Agli spettatori verrà chiesto di esprimere una preferenza tra un veicolo da pista o da off-road.

L'impegno di Ford nel mondo del gaming è evidenziato anche dall'annuncio che un modello Ford Bronco - il Ford Bronco Badlands 2021 - sarà uno dei due veicoli dell'Ovale Blu presenti nel nuovo gioco Forza Horizon 5. Il franchise Forza di Xbox Game Studios è uno dei giochi più popolari tra gli appassionati di corse a livello globale e nel 2016 Ford ha partecipato a Gamescom con Forza e ha stabilito un nuovo Guinness World Record per "La più lunga maratona con un gioco di corse" utilizzando Forza Motorsport 6.

Gamescom 2021 inizia oggi, mercoledì 25 agosto, e termina venerdì 27 agosto. E' possibile assistere al liveshow del Team Fordzilla mercoledì 25 agosto alle 22:00 CET sul canale twitch.tv/teamfordzilla. Il liveshow sarà anche trasmesso in streaming su Twitter.com/teamfordzilla. Gli spettatori avranno la possibilità di vincere una Mustang Mach-E GT in prova per 3 mesi durante lo spettacolo.

Il simulatore P1 racer

Il simulatore utilizza una workstation Z4 Intel Xeon W2295 3.00Ghz con 18 core e la scheda grafica Nvidia RTX A6000 48GB. La Z4 è la workstation ad alte prestazioni più venduta di HP ed è ideale per le esigenze di prestazioni del simulatore. È anche compatibile con HP Reverb G2 VR Headset che consente un'esperienza "virtuale" ancora più coinvolgente.

Team Fordzilla

Team Fordzilla è stato lanciato a Gamescom nel 2019 e da allora ha continuato a reclutare squadre di piloti in Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito, con un capitano selezionato per ciascuna squadra nazionale. Oltre a competere nei campionati regionali ed europei di sim-racing, Team Fordzilla ha anche ospitato la sua prima competizione Fordzilla Cup nel 2020.

Progetto P1 Concept

Rivelata a Gamescom 2020, è stata l'auto da corsa originale del Team Fordzilla P1 ed è stata la prima vettura da corsa virtuale progettata in collaborazione con i giocatori e i designer di una casa automobilistica. Se ciò non fosse abbastanza unico, il team ha rivelato un modello in scala reale del veicolo solo tre mesi dopo.

"Stiamo approcciando il mondo del gaming da tutte le angolazioni perché ne siamo sinceramente entusiasti. Non solo ci assicuriamo che i veicoli Ford siano protagonisti dei grandi titoli di gioco, ma continuiamo anche a fare le cose in modo diverso, rimanendo fedeli al DNA del Team Fordzilla e offrendo nuove ed entusiasmanti esperienze, come il simulatore P1 racer e progetti come il P1 Supervan ".

Emmanuel Lubrani, Team Fordzilla

"Con questo progetto ci rivolgiamo direttamente ai gamers. Le tecnologie che abbiamo integrato nell'auto ci hanno permesso di trasformare questo concept in un dispositivo di intrattenimento incredibile. Con un approccio creativo "always on", TFZ-P1 non sta mai fermo e continua a sorprendere. E non posso che essere entusiasta di portare la contaminazione del mondo digitale e reale nella Season 2 con il nostro iper-futuristico Supervan Vision Concept.

Boris Ferko, Design Manager, Ford Europa

"Negli ultimi cinquant'anni, Supervan è stata l'espressione più estrema di ciò che può essere un Transit Van. Quindi abbiamo pensato, invece di sviluppare il prossimo Supervan sul Transit esistente, perché non creiamo il Transit Supervan del futuro? Dovrebbe essere un progetto affascinante e non vedo l'ora di scoprire come la gaming community ci aiuterà a plasmarlo".

Hans Schep, General Manager, Commercial Vehicles, Ford of Europe