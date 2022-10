L'SSD AORUS Gen4 5000E offre prestazioni di alto livello con un consumo di basso profilo

GIGABYTE Technology, uno dei principali produttori mondiali di schede madri, schede grafiche e soluzioni hardware, annuncia oggi l'ultimo SSD M.2 PCIe 4.0 - AORUS Gen4 5000E, disponibile in due formati da 500GB e 1000GB con una velocità di lettura di 5000 MB/s e un consumo energetico complessivo inferiore del 30%. L'AORUS Gen4 5000E ha superato numerosi test completi di prestazioni e stabilità per garantire agli utenti il più stabile SSD con prestazioni di livello superiore.

"Gli SSD M.2 PCIe dominano il mercato attuale grazie ai vantaggi delle dimensioni ridotte e delle prestazioni di alto livello, che li rendono la scelta perfetta per gli utenti per migliorare le prestazioni di storage, soprattutto nel caso dei veloci SSD PCIe 4.0", ha dichiarato Jackson Hsu, Direttore della Divisione Sviluppo Prodotti di GIGABYTE Channel Solutions. "Dal primo lancio dell'apprezzato SSD PCIe 4.0 nel 2019, GIGABYTE continua a credere nella fornitura di prodotti di altissima qualità per soddisfare le esigenze di performance superiori e di ultra durata. L'SSD AORUS Gen4 5000E con velocità di lettura di 5000 MB/s svolge un ruolo chiave nel miglioramento delle prestazioni di storage".

L'SSD AORUS Gen4 5000E è disponibile in due tagli di capacità, 1000GB e 500GB. Dotato di design PCIe 4.0 x4 NVMe 1.4, M.2 2280 e flash NAND 3D TLC selezionati, offre velocità di trasferimento fino a 1600 MT/s e 5000 MB/s grazie alla messa a punto professionale di GIGABYTE R&D. Il consumo energetico complessivo è inferiore di oltre il 30% rispetto agli SSD PCIe 4.0 della precedente generazione. Questo nuovo sviluppo consente al sistema di operare con prestazioni di alto profilo e consumi ridotti. Grazie alla funzione Thermal Guard integrata sulle schede madri GIGABYTE, gli SSD AORUS Gen4 5000E sono in grado di sprigionare le massime prestazioni degli SSD M.2 PCIe Gen4 senza alcun throttling termico e di offrire un'esperienza d'uso ultraveloce, duratura e a bassa temperatura.

Per fornire prestazioni di archiviazione ancora più stabili e formidabili, l'SSD AORUS Gen4 5000E è stato sottoposto a vari test rigorosi con schede madri GIGABYTE di diversi chipset, tra cui test di carico pesante, ad alta temperatura e ad alta sollecitazione. Inoltre, la tecnologia TRIM & S.M.A.R.T garantisce stabilità e durata, mentre l’HMB (Host Memory Buffer) consente alla memoria di sistema di collaborare con l'SSD per ottimizzare le prestazioni complessive.

L'SSD GIGABYTE AORUS Gen4 5000E sarà presto disponibile sul mercato.

Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale a questa pagina.