L'SSD AORUS Gen4 7000s è completamente compatibile con l'espansione di archiviazione di PS5

GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, produttore leader di schede madri e schede grafiche, annuncia oggi che il suo SSD AORUS Gen4 7000s è pienamente compatibile con l'espansione di archiviazione M.2 per PS5. Con velocità di lettura di 7000 MB/s e capacità di archiviazione massima di 2 TB ben oltre i requisiti delle specifiche, consente agli utenti di godere della migliore esperienza di gioco.

Potenziato dal controller PCIe 4.0 di ultima generazione con flash NAND 3D-TLC avanzato, l'SSD AORUS Gen4 7000s aumenta le prestazioni rispetto all'SSD PCIe 4.0 NVMe della generazione precedente. L’SSD è dotato di una grande interfaccia termica in alluminio di diverse dimensioni e di un pad termico su entrambi i lati con rivestimento in nanocarbonio per una migliore dissipazione del calore.

In risposta all'ultimo annuncio di Sony sulla compatibilità delle estensioni di archiviazione SSD M.2 su PS5, gli ingegneri GIGABYTE hanno ulteriormente verificato che la struttura e le prestazioni originali dell'SSD AORUS Gen4 7000s sono la scelta perfetta per l'espansione dell'archiviazione M.2 per PS5. Inoltre, la velocità di lettura fino a 7000 MB/s garantisce agli utenti un accesso ottimizzato ai dati e un'esperienza di gioco più fluida.

"Nel mercato attuale, vediamo sempre più giochi per PS5 occupare una capacità maggiore di 100 GB, il che infastidisce gli utenti con spazio insufficiente per installare tutti i loro giochi preferiti a causa della limitazione della capacità di archiviazione di PS5. In questo caso, l'espansione SSD PCIe 4.0 M.2 fornisce una soluzione intelligente per questo problema", ha affermato Jackson Hsu, direttore della divisione Channel Solutions Product Development di GIGABYTE.

“L'SSD AORUS Gen4 7000s è conforme alle specifiche di espansione di PS5 in termini di aspetto, prestazioni e design termico. Fornisce una grande capacità fino a 2 TB con una facile installazione, che consente agli utenti di godere di uno spazio di archiviazione di gioco sufficiente.”

Gli SSD AORUS Gen4 7000s sono stati lanciati sul mercato all'inizio del 2021 e gli utenti che hanno già acquistato possono utilizzarli direttamente per l'espansione dello storage di PS5. GIGABYTE aggiorna anche il firmware ottimizzato sul sito ufficiale. Gli utenti possono scaricare il file dal seguente collegamento per ottimizzare il proprio SSD AORUS Gen4 7000s per un'esperienza superiore.

