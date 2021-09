La Famiglia Addams: Caos in Casa al debutto, disponibile il trailer di lancio

Metro Goldwyn Mayer (MGM), una delle più importanti società d'intrattenimento, e Outright Games, il celebre editore globale di prodotti interattivi per la famiglia, in collaborazione con lo sviluppatore PHL Collective, sono lieti di annunciare il lancio del primo gioco per console dedicato alla serie in computer grafica "La famiglia Addams", "La famiglia Addams: Caos in Casa".

Basato sul nuovo film di animazione "La famiglia Addams" e il suo imminente seguito "La famiglia Addams 2", in arrivo il 28 ottobre in Italia, il gioco è ora disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox (solo in versione digitale in Italia), Stadia e PC.

"La famiglia Addams: Caos in Casa" immerge i giocatori in una divertente avventura per tutta la famiglia! Aiuta Mercoledì, Gomez, Morticia e Pugsley a salvare Casa Addams in questa spettrale e comica avventura in 3D con schermo condiviso e modalità in cooperativa locale per un massimo di 4 giocatori. Sarà necessario sfruttare le abilità dei vari personaggi per superare cinque spaventosi scenari: l'antica Sciabola Mazurka di Gomez è perfetta per tagliare e planare, mentre l'elegante Fionda Ragno di Morticia può scagliare alcune ragnatele o essere usata per aggrapparsi, dondolare e tirare gli oggetti. Inoltre, le bombe fatte a mano di Pugsley sono ottime per rotolare e far esplodere le cose, mentre un clone del piccolo polpo Socrate di Mercoledì è pronto a scattare e librarsi in volo usando il suo potente getto d'inchiostro. Preparati a una serata di gioco in famiglia davvero avvincente e divertente!

"Portare la villa degli Addams e la famiglia più spaventosa del mondo in una nuova avventura platform in 3D è stata un'esperienza fantastica", ha dichiarato Terry Malham, CEO di Outright Games. "Con una modalità cooperativa per 4 giocatori e una grafica fedele al nuovo franchise cinematografico d'animazione, è un titolo che saprà conquistare i fan di ogni età mentre si divertiranno a scoprire insieme tutti i segreti di Casa Addams".

"La famiglia Addams: Caos in Casa" è il primo videogioco per console basato sulla versione in computer grafica della serie La famiglia Addams , oltre a essere una fantastica opportunità per i fan dei vecchi film e del nuovo di prossima uscita di poter interagire con i propri personaggi preferiti", ha dichiarato Robert Marick, vicepresidente esecutivo di MGM Global Consumer Products and Experiences. "Non vediamo l'ora di assistere alle reazioni dei fan al nuovo titolo dedicato alla serie di Outright Games".

Dopo aver debuttato nel 1938 come striscia di fumetti, il fascino senza tempo del franchise ha continuato a ispirare serie TV, film, fumetti, giocattoli e oggetti da collezione nel corso dei suoi oltre 80 anni di spaventosa popolarità, con nuovi fan e appassionati di lunga data che sono rimasti affascinati dai macabri componenti di questa famiglia multigenerazionale. Nel 2019, la famiglia è tornata a terrorizzare una nuova generazione nel film di animazione "La famiglia Addams", che includeva un cast di stelle e ha ottenuto ottimi risultati al botteghino, incassando oltre 200 milioni di dollari in tutto il mondo. Mercoledì e gli altri membri della famiglia torneranno a ottobre nel suo atteso seguito "La famiglia Addams 2".