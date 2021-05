La Famiglia Addams: Caos in Casa arriverà su console e pc in tempo per Halloween 2021

Metro Goldwyn Mayer (MGM), una delle più importanti società d’intrattenimento, e Outright Games, il celebre editore globale di prodotti d’intrattenimento interattivo per famiglie, in collaborazione con lo sviluppatore PHL Collective, sono lieti di annunciare La Famiglia Addams: Caos in Casa. Il gioco vede la stravagante famiglia impegnata in una nuova avventura nel mondo del celebre franchise d’animazione e sarà disponibile in tempo per Halloween su PlayStation, Nintendo Switch, Xbox (solo in versione digitale in Italia) e PC digital.

In questo divertente gioco d’avventura e piattaforme 3D, vesti i panni di Mercoledì, Pugsley, Gomez e Morticia in un’esperienza in cooperativa per 4 giocatori per tutta la famiglia! Aiuta gli Addams a salvare la propria magione da un visitatore misterioso, determinato a impossessarsene. Esplora le profondità più oscure della magione e scopri tutti i suoi segreti e misteri magici, sfruttando le abilità speciali di ciascun personaggio, tra cui la Mazurka Saber di Gomez e il polpo Socrates di Mercoledì. Risolvi gli enigmi insieme e trova le reliquie per svelare la storia da brividi della lugubre villa.

Caratteristiche principali

UNISCITI ALLA CELEBRE FAMIGLIA – Immergiti nel mondo stravagante della famiglia Addams in una storia originale basata sul celebre franchise d’animazione!

SALVA LA TUA MAGIONE – Ricostruisci la terrificante storia della magione della famiglia Addams in un’avventura di piattaforme 3D.

MINI GIOCHI COMPETITIVI – Salta, colpisci e sfreccia per vincere!

DA SOLI O IN COMPAGNIA – Esplora la magione degli Addams da solo oppure con un massimo di 4 giocatori sullo stesso schermo!

“La Famiglia Addams: Caos in Casa” sarà il primo videogioco della famiglia Addams ad arrivare su console dal 2001. Il fascino senza tempo della “Famiglia Addams“ ha conquistato intere generazioni, grazie all’onnipresente sigla musicale e ai particolari personaggi. Il franchise, che ha debuttato come una striscia di vignette umoristiche, ha poi ispirato serie TV, film, fumetti, giocattoli e articoli da collezione nel corso dei suoi oltre 80 anni di spaventosa popolarità. La celebre famiglia è tornata nel film d’animazione del 2019, “La Famiglia Addams“, che includeva un cast di stelle e ha ottenuto ottimi risultati al botteghino, incassando oltre 200 milioni di dollari in tutto il mondo. Il seguito, “La Famiglia Addams 2”, sarà lanciato a ottobre 2021.

“È stato davvero incredibile lavorare per la prima volta con MGM, ma anche collaborare con loro sul franchise de La Famiglia Addams, uno dei più importanti marchi d’intrattenimento per famiglie di tutti i tempi”, ha dichiarato Terry Malham, CEO di Outright Games. “Per noi, è stato davvero un piacere creare un’avvincente videogioco d’avventura con una delle famiglie più iconiche e durature della cultura popolare”.

“I fan della famiglia Addams abbracciano più generazioni e continenti, e sono sempre alla ricerca di nuovi modi per entrare in contatto con i personaggi e le loro storie”, ha dichiarato Robert Marick, vicepresidente esecutivo di MGM Global Consumer Products & Experiences. “Con il lancio del nuovo gioco in collaborazione con Outright Games, stiamo dando a tutti i fan l’opportunità di interagire maggiormente con l’inquietante e accattivante fascino di Mercoledì, Pugsley, Gomez e Morticia, oltre al lancio del nuovo film previsto per quest’autunno”.

La Famiglia Addams: Caos in Casa sarà disponibile dal 24 Settembre 2021 sia in formato digitale che in versione retail per Nintendo Switch, Playstation, Xbox (solo in versione digitale in Italia) e PC DIgital.