La Famiglia Addams: Caos in Casa, disponibile il primo trailer gameplay

Outright Games e Metro Goldwyn Mayer (MGM) hanno condiviso il primo trailer di gioco per il loro prossimo titolo d'avventura e platform 3D, "La Famiglia Addams: Caos in Casa". Scopri tutti gli spettrali livelli della nuova avventura, come la raccapricciante ma divertente Cucina, il Cimitero stravagante, l'infida ma melodica Sala della musica e il preferito di Mercoledì, il Laboratorio.

"La Famiglia Addams: Caos in Casa" è il primo gioco per console dedicato al franchise da 20 anni. Gioca nei panni di Mercoledì, Pugsley, Gomez e Morticia in una modalità cooperativa da un massimo di 4 giocatori per esplorare la magione e risolvere tutti gli enigmi, così da salvarla da uno spaventoso visitatore indesiderato.

Il gioco sarà disponibile dal 24 settembre 2021 per PlayStation, Nintendo Switch, Xbox (solo in versione digitale in Italia) e PC digital, ed è ora pre-ordinabile su: https://outrightgames.com/games/the-addams-family-mansion-mayhem/