La musica di Marvel's Guardians of The Galaxy: rock originale, un'orchestra epica e classici degli anni '80

Eidos-Montréal ha recentemente pubblicato un nuovo video di approfondimento degli sviluppatori, che ci presenta i talenti che hanno lavorato alla colonna sonora di Marvel's Guardians of the Galaxy, e ci racconta qual è stata la loro fonte di ispirazione. Scopri inoltre come i grandi capolavori pop e rock degli anni '80 sono stati integrati in una innovativa meccanica di gioco, l'Huddle.

La colonna sonora di Marvel's Guardians of the Galaxy include tre componenti musicali principali: un'epica colonna sonora orchestrale, un'incredibile compilation di classici degli anni '80 e un album rock realizzato apposta per il gioco. Nel dietro le quinte Steve Szczepkowski, Senior Audio Director di Eidos-Montréal, ci spiega come il team di compositori abbia unito questi diversi elementi per creare un'esperienza musicale unica, che interagisce direttamente con le meccaniche di gioco.

Nelle parole di Steve Szczepkowski: "La musica è parte integrante dell'universo dei Guardiani e volevamo che entrasse a far parte dell'esperienza di gioco. I brani scelti fanno parte del DNA stesso del gioco e abbiamo potuto utilizzarli in modi decisamente diversi dal solito. Che si tratti di potenziare i Guardiani durante i combattimenti o dare vita alla band preferita di Star-Lord, ogni singola nota diventa fondamentale per narrare la storia di questo gruppo di disadattati rock and roll".

Steve spiega inoltre come la complessa colonna sonora orchestrale, scritta dal compositore nominato ai BAFTA Richard Jacques, contribuisca all'atmosfera epica e cinematografica di Marvel's Guardians of the Galaxy. Registrata ai celebri Abbey Road Studios di Londra, la colonna sonora comprende quasi sei ore di musica originale, che farà da sfondo al viaggio, tanto eroico quanto emozionante, dei nostri eroi. La componente orchestrale è stata pensata per integrarsi perfettamente con gli altri generi musicali presenti nel gioco, per passare dai momenti più cinematografici ai brani più famosi della musica moderna senza soluzione di continuità.

Il fattore principale nella scelta di brani che accompagnassero al meglio l'avventura dei Guardiani firmata Eidos-Montréal, rivela Steve, è stato il divertimento. È un'eccezionale selezione di capolavori rock e pop, che faranno capolino nei momenti cruciali del gioco per trasportare i giocatori nel pieno degli anni '80. Sono presenti brani di band e artisti come Iron Maiden, KISS, New Kids On The Block, Rick Astley, Hot Chocolate e tanti altri ancora da annunciare.

La meccanica dell'Huddle permette di utilizzare specifici brani per ottenere potenziamenti durante i combattimenti. Basterà accendere il walkman di Star-Lord per ascoltare una hit degli anni '80 e dare nuova energia ai Guardiani nei momenti di difficoltà. Steve ci spiega che alcuni brani potrebbero sembrare fuori luogo nel mezzo di una battaglia, ma è proprio questo contrasto a rendere la situazione ancora più divertente.

Infine, Steve ha svelato il modo inaspettato in cui ha dato vita a una rock band completamente originale e l'ha resa parte integrante dell'universo di Marvel's Guardians of the Galaxy. Una volta informato che, nel gioco, Peter Quill ha scelto il suo nome di battaglia in omaggio alla sua band preferita, Steve si è messo al lavoro per dare una voce agli Star-Lord. A questo scopo ha registrato un intero disco di brani originali, che celebrano la natura ribelle, disfunzionale e assolutamente rock dei Guardiani.

Marvel's Guardians of the Galaxy sarà disponibile per PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e in streaming con GeForce NOW il 26 ottobre 2021. Marvel's Guardians of the Galaxy è in arrivo anche su Nintendo Switch in versione cloud in alcune regioni, a partire dal 26 ottobre.