La piattaforma Qualcomm Snapdragon XR2 al debutto commerciale con Oculus Quest 2

Qualcomm Technologies, Inc., sussidiaria di Qualcomm Incorporated, propone la migliore esperienza di gaming in realtà virtuale (VR) di sempre con il lancio di Oculus Quest 2, il primo dispositivo VR supportato dalla piattaforma Qualcomm Snapdragon XR2. Oculus Quest 2 è il risultato di anni di collaborazione tra Qualcomm Technologies e Facebook per mettere a disposizione degli utenti le più avanzate e immersive esperienze di gaming VR.

"Abbiamo costruito la piattaforma Snapdragon XR2 da zero e l'abbiamo progettata per espandere i confini delle possibilità abilitate dalla XR e consentire ai nostri clienti di creare una nuova generazione di esperienze e dispositivi," ha dichiarato Hugo Swart, VP and head of XR, Qualcomm Technologies, Inc. "Qualcomm Technologies ha lavorato a stretto contatto con il team di Facebook per migliorare e personalizzare le funzionalità di Snapdragon XR2 per Oculus Quest 2: oggi celebriamo questo incredibile traguardo per la VR. Non vediamo l'ora di continuare la nostra collaborazione con Facebook per offrire al pubblico le migliori esperienze VR all-in-one."