La potente Thor di Jane Foster arriva in Marvel's Avengers

SQUARE ENIX ha annunciato che la Potente Thor di Jane Foster è ora disponibile come eroina giocabile di Marvel's Avengers, portando il roster del gioco a 10 eroi su tutte le piattaforme, 11 includendo Spider-Man, in esclusiva per PlayStation.

La Potente Thor introduce un nuovo modo di vivere la dea del tuono armata di Mjolnir in single player o con gli amici. Le sue particolari capacità di movimento e di combattimento saranno indubbiamente un'ottima aggiunta alle squadre d'assalto che affronteranno le missioni dell'Iniziativa Avengers.

In Marvel's Avengers, Jane Foster è la Potente Thor: armata del leggendario Mjolnir, è guidata dalla sua coscienza, dalla sua determinazione e dalle sue capacità di medico. Oltre a gestire la propria diagnosi di cancro, Jane aveva giurato di combattere per gli Inumani dopo l'incidente dell'A-Day, e per questo è stata scelta da Mjolnir. Con sua sorpresa, è riuscita a sollevarlo facilmente, trasformandosi nella Potente Thor! Il potere ottenuto ha tenuto a bada il cancro, e Jane si è unita agli Avengers quando questi si sono riuniti per combattere l'AIM.

Grazie alle tempeste tachioniche scatenate dall'AIM e dallo Scienziato Supremo, Jane si è presto ritrovata in un universo nuovo e sconosciuto. Ora dovrò collaborare con la Jane Foster che esiste in questo universo e con gli Avengers per indagare sulla natura delle fratture.

Un WAR TABLE di approfondimento di Marvel's Avengers dedicato alla Potente Thor ha debuttato il 27 giugno per offrirvi una panoramica di ciò che i giocatori possono aspettarsi da questa nuova eroina.

