La prossima generazione di cloud gaming arriva insieme alle attivazioni di GeForce NOW RTX 3080

È arrivato il consueto appuntamento del primo GFN Thursday del mese, e ciò significa molte novità in arrivo su GeForce NOW. Si tratta difatti di un mese molto importante che chiameremo NOWvember e che si apre con l’arrivo della prima ondata di preordini di GeForce NOW RTX 3080!

Nello specifico, i giocatori del Nord America che hanno preordinato un abbonamento semestrale a GeForce NOW RTX 3080 stanno ricevendo l’attivazione del loro account con il nuovissimo servizio. Il rollout continuerà fino a quando tutti i preordini non saranno stati completati.

I membri di GeForce NOW RTX 3080 saranno i primi a godere di un’esperienza di gioco potenziata con risoluzioni più elevate, frame rate più veloci, latenza inferiore, sessioni di gioco più lunghe e maggior controllo sulle impostazioni di gioco. E’ ancora possibile procedere con il preordine per l’ abbonamento RTX 3080 di sei mesi e lo sarà fino a esaurimento della disponibilità. L'inizio dell’abilitazione per i preordini in Europa è previsto nel mese di dicembre.

Naturalmente, non sarebbe un GFN Thursday senza l’arrivo di nuovi ed entusiasmanti giochi. In totale sono 17 i titoli che si uniranno alla libreria di GeForce NOW nel corso del mese. NOWvember prende il via con 4 giochi che si uniscono alla libreria GeForce NOW questa settimana, tra cui il gioco di simulazione di disavventure culinarie, Recipe For Disaster e il gioco di simulazione della fauna selvatica con giunzione creativa del DNA animale, Let's Build a Zoo.

Di seguito l'elenco completo dei giochi che si uniscono alla libreria di GeForce NOW questa settimana:

Recipe For Disaster (nuovo gioco al lancio su Steam)

Let’s Build a Zoo (nuovo gioco al lancio su Steam and Epic Games Store)

Age of Darkness: Final Stand (Steam)

Road Redemption (Steam)

Altri giochi in arrivo nel corso del mese: