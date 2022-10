La RAZERCON 2022 affascina i gamer di tutto il mondo, con annunci di nuovi prodotti e giveaway

Razer, il leader globale nel lifestyle gaming, ha reso la RazerCon 2022 un evento fenomenale per i gamer di tutto il mondo. Il 15 ottobre, gli spettatori si sono sintonizzati per vedere il CEO di Razer Min-Liang Tan parlare di come Razer cambierà il futuro del mobile gaming e annunciare altri entusiasmanti prodotti in arrivo e nuove partnership esclusive.

Essendo realmente un evento “For Gamers, By Gamers”, Razer ha lavorato a stretto contatto con gli editori e gli sviluppatori partner per presentare contenuti esclusivi. Hidden Leaf Games ha mostrato in esclusiva l’anteprima mondiale del gameplay di Fangs, mentre PC Builder Simulator 2 è stato presentato in diretta streaming dai padroni di casa della RazerCon Rich Campbell e Cyr del network OTK. Continuando la tradizione dello streaming a zero emissioni, la RazerCon 2022 è stata alimentata da energia “green”, in linea con l’impegno del brand nella salvaguardia del pianeta.

Alla RazerCon 2022, la community ha avuto modo di conoscere in anteprima molti dei prossimi lanci di prodotti Razer, tra cui il palmare gaming Android di ultima generazione Razer Edge 5G, la sedia da gioco premium Razer Enki Pro Automobili Lamborghini Edition, ulteriori opzioni audio Razer per PlayStation e Xbox, un aggiornamento della linea Razer Kraken Kitty, e molto altro ancora.

RazerCon 2022 ha visto anche interessanti collaborazioni con i partner presenti, tra cui un’edizione limitata con Displate, la campagna #ReelGaming con Facebook Gaming, un tavolo ospite personalizzato con Twinkly Squares e un assemblaggio di PC dal vivo con Starforge Systems con le nuove CPU Intel di 13ma generazione.

Razer Edge - Il dispositivo gaming portatile 5G definitivo

Razer Edge 5G è il primo dispositivo gaming 5G al mondo, con migliaia di titoli AAA compatibili fin dal primo giorno. Che si tratti di giochi nativi Android e launcher preinstallati come Epic Games (Fortnite e Rocket League Sideswipe), di servizi di cloud streaming come Xbox Cloud Gaming (Beta) e Nvidia GeForce Now, o di opzioni di gioco da remoto che offrono pieno accesso alle librerie per PC come Steam Link, Moonlight e Parsec. Con l’accesso illimitato a cataloghi di giochi “on the go”, Razer Edge 5G offre la massima qualità senza sacrificare l’accessibilità da remoto o la disponibilità dei contenuti.

Dotato di un avanzato display AMOLED da 6,8” con refresh rate di 144hz e risoluzione FHD+ di 2400x1080, Razer Edge offre l’87% di pixel in più rispetto alle offerte della concorrenza. Alimentato dalla più recente piattaforma gaming Snapdragon® G3x Gen 1, specificamente progettata per fornire le migliori prestazioni nel gioco su mobile, Razer Edge vanta una CPU octa-core Kryo da 3 Ghz con una GPU Adreno pensata per ottenere il massimo della grafica e prestazioni per watt leader del settore. Per garantire una lunga durata della batteria per ore e ore di gioco, Razer Edge dispone di una batteria da 5000mAh.

Disponibile nella versione Wi-Fi o Verizon 5G, Razer Edge sarà inizialmente in vendita solo sul mercato statunitense e viene fornito in bundle con il nuovo Razer Kishi V2 Pro, dotato di tutte le tecnologie, opzioni di personalizzazione e funzionalità del controller mobile Kishi V2, con due aggiunte: il feedback aptico avanzato Razer HyperSense e la porta audio da 3,5 mm. I microswitch nei pulsanti frontali e nel D-pad offrono una risposta tattica e un’attivazione istantanea per ottenere controlli di qualità da console su una piattaforma di gioco portatile.

Per maggiori informazioni su Razer Edge, visitare qui.

Razer Edge 5G sarà disponibile esclusivamente con Verizon. I prezzi finali e la disponibilità saranno comunicati da Verizon.

Razer Edge Wi-Fi sarà disponibile a gennaio 2023 al prezzo di 399,99 dollari esclusivamente su Razer.com e nei RazerStore.

Perfeziona il tuo setup per lo streaming con Razer Kraken Kitty V2 Pro e Blue Screen

Con il suo design iconico, non sorprende che le Kraken Kitty siano le preferite dai fan della community Razer. Con le nuove Kraken Kitty V2 Pro, la creazione di più personaggi per lo streaming è ora possibile grazie all’innovativo concept di orecchie intercambiabili di Razer.

In quanto aggiornamento del popolare modello originale, le Kraken Kitty V2 Pro sono delle cuffie cablate Razer Chroma RGB dotate di orecchie intercambiabili da gattino, orso e coniglietto. Tutti inclusi nella confezione, questi adorabili modelli di orecchie sono facili e veloci da sostituire, in modo che gli streamer possano cambiare stile ed esprimere la loro personalità e le loro passioni in video. Tutte e tre le orecchie sono in grado di reagire in tempo reale agli eventi dello streaming, grazie agli oltre 16,8 milioni di colori e agli innumerevoli effetti di luce di Razer Chroma RGB. Grazie a queste opzioni di personalizzazione espressiva, gli streamer possono far risaltare ancora di più i loro contenuti e coinvolgere i loro spettatori con l’illuminazione del padiglione auricolare che reagisce a emotes, avvisi e altro ancora.

Dotate di un microfono cardioide Razer HyperClear removibile per un’acquisizione cristallina della voce e di driver Razer TriForce Titanium da 50 mm con suono surround 7.1 per un audio ad alta fedeltà e una maggiore precisione, le cuffie Razer Kraken Kitty V2 Pro hanno un suono perfetto. Grazie all’imbottitura ibrida in tessuto e similpelle, offrono comfort per tutto il giorno e isolamento dal rumore per una concentrazione totale.

Per ulteriori informazioni sulle Razer Kraken Kitty V2 Pro, visitare qui.

Le Razer Kraken Kitty V2 Pro saranno disponibili in preordine nel quarto trimestre del 2022, a partire da 209,99 euro su Razer.com e rivenditori selezionati.

Blue Screen è un pannello chroma key che aggiunge un nuovo livello di creatività e immaginazione ai backdrop degli stream. Realizzato con fibre di prima qualità, il Blue Screen di Razer consente agli streamer di creare i propri mondi e di visualizzare gli sfondi più fluidi e coinvolgenti su un backdrop privo di pieghe. Utilizzati nella cinematografia professionale, i blue screen consentono di ottenere una digitazione più pulita e sono ideali per gli streamer che desiderano cambiare facilmente i propri sfondi per raggiungere nuovi livelli di creatività e coinvolgimento.

Pur essendo compatto, il Blue Screen è un backdrop resistente da 94” regolabile in altezza, che si può dispiegare rapidamente per un allestimento veloce e che può essere ripiegato per essere riposto.

Per maggiori informazioni su Razer Blue Screen, visitare qui.

Razer Blue Screen è disponibile a €159.99 su Razer.com.

Audio all’avanguardia su console con le nuove Razer Kaira Pro HyperSpeed e Razer Hammerhead HyperSpeed

La gamma Razer Kaira si è ampliata con l’introduzione di cuffie per PlayStation 5. Le nuove Razer Kaira X, cuffie cablate progettate per PlayStation 5, nonché le nuove Kaira HyperSpeed e Kaira Pro HyperSpeed, cuffie gaming multipiattaforma wireless offrono immersione e libertà senza vincoli.

Grazie alla tecnologia Razer HyperSpeed, entrambe le cuffie possono connettersi tramite una connessione wireless ultraveloce a 2,4 GHz, garantendo un audio fluido e a bassa latenza, in grado di soddisfare le esigenze del gioco competitivo su numerose piattaforme, e una durata della batteria di 30 ore. Le cuffie Razer Kaira Pro HyperSpeed sono, inoltre, dotate di un sistema aptico all’avanguardia grazie a Razer HyperSense, che consente ai gamer di percepire fisicamente ciò che ascoltano.

La nuova gamma è dotata di driver Razer TriForce Titanium da 50 mm con diaframmi rivestiti in titanio per una maggiore chiarezza e un audio ricco e completo, e di un microfono esterno removibile Razer HyperClear Supercardiod ENC, che garantisce agli utenti una comunicazione ultra-chiara durante il gioco.

Per maggiori informazioni sulla linea Razer Kaira, visitare qui.

Razer Kaira Pro HyperSpeed sono disponibili a partire da 239,99 euro su Razer.com e presso rivenditori selezionati.

Razer Kaira HyperSpeed sono disponibili a partire da 159,99 euro su Razer.com e presso rivenditori selezionati.

Razer Kaira X sono disponibili a partire da 69,99 euro su Razer.com e presso rivenditori selezionati.

Progettati per i gamer in movimento, i Razer Hammerhead HyperSpeed sono auricolari wireless multipiattaforma per il gioco con tecnologia di cancellazione attiva del rumore (ANC) per un’esperienza audio senza distrazioni e una libertà senza vincoli.

Dotati di doppio microfono con cancellazione del rumore ambientale (ENC) per una maggiore chiarezza vocale durante le comunicazioni in game o durante le chiamate, i Razer Hammerhead HyperSpeed sono alimentati da Razer Chroma RGB e vantano un’autonomia di 30 ore con la custodia di ricarica inclusa per un uso continuato. Grazie alla connettività wireless a 2,4 GHz (con il dongle Type C incluso) o Bluetooth 5.2, i gamer potranno eliminare le distrazioni e giocare ovunque, dalla console al cellulare. Il dongle HyperSpeed type-C incluso consente ai giocatori di ridurre la latenza dell’audio, garantendo prestazioni di livello gaming.

Per maggiori informazioni sui Razer Hammerhead HyperSpeed – PlayStation Licensed*, visitare qui. Saranno disponibili da novembre a partire da €179.99 su Razer.com e presso retailer selezionati.

Per ulteriori informazioni sul Razer Hammerhead HyperSpeed - Xbox Licensed, visitare qui. Saranno disponibili a novembre 2022, a partire da 179,99 euro su Razer.com e presso retailer selezionati.

*I Razer Hammerhead HyperSpeed – PlayStation Licensed sono stati sviluppati nell’ambito del programma di licenza ufficiale per PlayStation® e funzioneranno con PlayStation®5 previa approvazione finale del prodotto da parte di Sony Interactive Entertainment.

Il massimo del comfort incontra le prestazioni di fascia alta con Razer Enki Pro Automobili Lamborghini Edition

Caratterizzata da un design ispirato ai rivestimenti dei sedili e alle cuciture esagonali utilizzate nelle iconiche auto supersportive Lamborghini, la Razer Enki Pro Automobili Lamborghini Edition porta il comfort per tutto il giorno al suo limite assoluto.

Progettata per essere la seduta più equilibrata per gli appassionati di auto supersportive, la Enki Pro Automobili Lamborghini Edition vanta anche Alcantara® premium, uno schienale imbottito a doppia densità, un cuscino poggiatesta magnetico e una manopola per la reclinazione di precisione, il tutto nei caratteristici colori arancione e nero delle Lamborghini, con il logo dello scudo Automobili Lamborghini orgogliosamente presente sul retro.

Per maggiori informazioni sulla Razer Enki Pro Automobili Lamborghini Edition, visitare qui.

La Razer Enki Pro Automobili Lamborghini Edition sarà disponibile nel dicembre 2022, a partire da 1.499 euro su Razer.com.

Per la community - Nuove colorazioni per le periferiche più amate dai fan

Con il lancio di una nuovissima linea di edizioni Quartz, Mercury e White, i gamer ora possono completare il loro set-up desktop definitivo con l’ultimo hardware ad alte prestazioni di Razer, disponibile nei colori tipici di Razer.

La nuova linea Quartz, comprende ora le cuffie gaming multipiattaforma wireless Razer Barracuda, lanciate di recente, e la tastiera ottica Razer Huntsman V2 TKL. Includerà anche periferiche da gioco molto amate come le cuffie da esport cablate multipiattaforma Razer BlackShark V2 X, il mouse wireless Razer Orochi V2 e il tappetino Razer Strider Hybrid in formato grande.

Per set-up pulito, i gamer hanno ora più opzioni tra cui scegliere con le linee ampliate Mercury Edition e White Edition. Si tratta delle Razer Barracuda Mercury Edition, insieme alle flagship lanciate di recente: le nuove tastiere ottiche wireless low-profile Razer DeathStalker V2 Pro White Edition e Razer DeathStalker V2 Pro TKL White Edition e il nuovo mouse wireless personalizzabile Razer Basilisk V3 Pro White Edition.

Dal 2017, le colorazioni uniche di Razer hanno conquistato i gamer di tutto il mondo. Con l’ampliamento delle linee di colori, possono ora personalizzare il proprio set-up per adattarlo alla propria espressione personale e per ottenere le migliori prestazioni durante il gioco.

Per maggiori informazioni su Razer Quartz Edition, visitare qui.