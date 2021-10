La serie di Liquid Cooler GIGABYTE AORUS WATERFORCE supporta i processori Intel di dodicesima generazione

GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, produttore leader di schede madri, schede grafiche e soluzioni hardware, ha annunciato oggi che tutta la linea di dissipatori a liquido AIO, comprese le serie AORUS WATERFORCE e AORUS WATERFORCE X, è disponibile con supporti per il Socket LGA1700 compatibile con gli ultimi processori Intel Core di dodicesima generazione, offrendo flessibilità e compatibilità ottimali sul mercato.

Migliorate dal diametro del tubo allargato e da componenti di alta qualità, queste due serie di cooler supportano completamente l'ultima gamma di processori Intel Core di dodicesima generazione dopo aver superato lo stress test Prime 95 non AVX con Turbo Boost Technology. Gli utenti possono divertirsi giocando o lavorando con prestazioni stabili senza preoccuparsi del throttling causato dal surriscaldamento delle CPU.

“Con il lancio dell'ultimo chipset Intel Z690 e dei processori Core di dodicesima generazione, la maggior parte dei dissipatori a liquido esistenti sul mercato non è più supportata a causa del cambio di socket. Nelle serie GIGABYTE AORUS WATERFORCE e AORUS WATERFORCE X si è tenuto conto dei cambiamenti strutturali in arrivo nella fase iniziale di sviluppo e gli accessori sono stati progettati con i supporti per LGA 1700 che consentono agli utenti di passare facilmente al nuovo sistema senza dover sostituire i dispositivi di raffreddamento a liquido”, ha affermato Jackson Hsu, Direttore della Divisione Sviluppo Prodotto GIGABYTE Channel Solutions. “I cooler a liquido AIO della serie GIGABYTE AORUS WATERFORCE e AORUS WATERFORCE X continuano sulla scia del successo della generazione precedente di cooler AIO e mantengono il notevole design esclusivo con una serie di miglioramenti sulla base dei feedback degli utenti. Oltre alla durevolezza e all'elevata compatibilità, riescono a superare lo stress test Prime 95 non AVX con la dodicesima generazione di CPU Intel Core con tecnologia Turbo Boost, garantendo agli utenti un utilizzo stabile senza alcun tipo di problema".

Le CPU multicore sono diventate la norma per le build di fascia alta, ma velocità di clock più elevate possono generare calore in eccesso che può ridurre le prestazioni del sistema. Migliorati nel flusso con un tubo allargato, una pompa di alta qualità, ventole durevoli e il design avanzato della pompa che raggiunge la velocità massima di 3200 RPM, i cooler AIO serie AORUS WATERFORCE e AORUS WATERFORCE X offrono una dissipazione del calore ottimale affinché i processori riescano a lavorare fluidamente e senza throttling anche in condizioni di carico pesante. Con il processore Intel Core i9 12900K, questi dispositivi di raffreddamento dimostrano un'estrema efficienza di dissipazione del calore e un'eccezionale stabilità che ha permesso di superare lo stress test di Prime 95 non AVX su tutti i core P-Core 4,9 GHz ed E-Core 3,7 GHz con Turbo Boost Technology. Attraverso test così rigorosi, è garantito che gli utenti possano avere un effetto di dissipazione del calore stabile ed efficiente sia nell'uso generale che per il gaming.

I cooler a liquido AIO delle serie AORUS WATERFORCE e AORUS WATERFORCE X sono disponibili in 3 dimensioni del radiatore da 240/280/360mm per soddisfare le varie esigenze degli utenti, e supportano tutti Intel LGA 1700 e i socket esistenti per processori multicore di gamma alta con i relativi supporti inclusi nella confezione per fornire la migliore compatibilità e flessibilità. Le serie AORUS WATERFORCE e AORUS WATERFORCE X migliorano in ogni aspetto, funzionale e di design. Il diametro del tubo è stato ampliato da 5,1 mm a 7,8 mm, aumentando il flusso d'acqua del 37% e facendo sì che il calore venga dissipato in modo più rapido ed efficiente. Il design dell'asse in ceramica offre una maggiore resistenza ai danni e una capacità anticorrosione migliore rispetto all'asse in metallo, garantendo un tempo di vita più lungo, una maggiore durevolezza e prestazioni migliori nella dissipazione del calore. Inoltre, questi cooler a liquido contano con un cuscinetto principale con nanolubrificante al grafene a basso coefficiente di attrito ed alta lubrificazione per ridurre il tasso di usura del cuscinetto e del deposito di carbonio, che prolunga la vita ed evita il rumore del cuscinetto a bassa velocità della ventola per un funzionamento più silenzioso.

I cooler a liquido AIO serie AORUS WATERFORCE e AORUS WATERFORCE X sono già disponibili sul mercato e possono supportare una velocità della pompa a 3200 RPM con l'ultimo aggiornamento FW che migliora ulteriormente le prestazioni di dissipazione del calore.

Gli utenti possono scaricare ed aggiornare il firmware all'ultima versione attraverso i link seguenti per ottimizzare la velocità e le prestazioni della pompa:

https://www.gigabyte.com/Thermal-Solution/AORUS-WATERFORCE-X-360/support#support-dl-utility

https://www.gigabyte.com/Thermal-Solution/AORUS-WATERFORCE-360/support#support-dl-utility

Liquid Cooler AORUS con supporto processori LGA1700:

Serie Modello Firmware Upgrade 3200 RPM Serie AORUS WATERFORCE X AORUS WATERFORCE X 360 F1.5 AORUS WATERFORCE X 280 F1.5 AORUS WATERFORCE X 240 F1.5 Serie AORUS WATERFORCE AORUS WATERFORCE 360 F1.4 AORUS WATERFORCE 280 F1.4 AORUS WATERFORCE 240 F1.4

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web ufficiale di GIGABYTE:

https://www.gigabyte.com/Thermal-Solution/AORUS