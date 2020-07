La Stagione 1 di Rocket Arena è ora disponibile

EA e Final Strike Games lanciano la Stagione 1 di Rocket Arena, completa di tutti i nuovi contenuti gratuiti e aggiornamenti per i giocatori su PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam e Origin. Con un nuovo personaggio, nuove mappe, eventi, sfide e molto altro, la Stagione 1 sarà sicuramente un vero spasso!

Spunti di lettura:

Rocket Arena, al debutto il nuovo sparatutto di Final Strike Games che gode dell'etichetta EA Originals

La Stagione 1 di Rocket Arena introduce:

Un nuovo personaggio: Flux è una bambina prodigio classificata tra i migliori della sua classe al Propulsion Prep, la scuola dei geni di Crater. Emotiva ed espansiva, si concentra sulla raccolta dei dati e su come utilizzarli a suo vantaggio.

Nuove Mappe ed Eventi a Durata Limitata: l'evento Razzi in Paradiso inizia il 12 agosto. I giocatori potranno aspettarsi sfide a tema, sei nuove playlist, cosmetics tropicali, guadagni unici sbloccabili, insieme a due nuove mappe che verranno aggiunte in modo permanente al gioco. Sarà possibile esplorare la Laguna della Sventura, con cascate senza fondo e una nebbia molto fitta, o controllare le navi pirata distrutte, ricche di tesori nascosti a Grand Harbour. Il Runaway Megadon Event arriverà a settembre, portando sfide a tema e nuove playlist disponibili mentre si attraversano alcune delle piste più sgangherate di Crater nella nuova mappa Kayo Kanyon.

Eventi Mitici: La Stagione 1 sarà caratterizzata da due Eventi Mitici, ciascuno dei quali introdurrà un nuovo Outfit Mitico, un simbolo totem sullo skyline, nuove playlist e divertenti dettagli di sfondo sui personaggi e sulle località.

Classificata Stagione 1: la classifica stilata prima della Stagione 1 verrà ripristinata, poiché ci sono nuove varianti che permettono combinazioni specifiche di mappe e modalità.

Blast Plass: Il Blast Pass della Stagione 1 avrà livelli sia gratuiti, sia pagamento, che consentiranno ai giocatori di guadagnare un'ampia varietà di oggetti di personalizzazione e carburante per missili. In totale ci saranno 117 premi totali di cui 33 outfit unici.

Lore Discord Channel: Unisciti alla conversazione per scoprire una serie di segreti sul mondo di Crater - concept art, tradizioni, missili nascosti e altro ancora, con la possibilità di dare una sbirciatina ai contenuti futuri.

E molto altro ancora, tra cui statistiche pre-stagionali e nuove funzionalità in fase di sviluppo. Per tutti i dettagli sugli esplosivi contenuti della Stagione 1 di Rocket Arena e per conoscere le nuove funzionalità in fase di sviluppo, dai un'occhiata al post sul blog ufficiale a questa pagina.