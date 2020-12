La stagione 4 dell’anno 4 di FOR HONOR “MAYHEM” è ora disponibile

Ubisoft annuncia che la Stagione 4 dell’Anno 4 di For Honor “Mayhem” è ora disponibile per PlayStation4, Xbox One, Windows PC e Ubisoft+*, il servizio in abbonamento di Ubisoft. Inoltre, tutti i possessori della versione attuale di For Honor ora potranno giocarci a 60 FPS gratuitamente su PlayStation5 e Xbox Series X | S grazie alla compatibilità del gioco con le console di nuova generazione.

In un momento cruciale nella storia di Heathmoor, i ribelli di tutte le fazioni avevano bisogno di una guida per diventare un vero e proprio esercito. Il mercenario Gryphon ha risposto alla loro chiamata formando la Chimera Alliance. A partire da oggi, il Cavaliere errante Gryphon invita i giocatori a unirsi alla resistenza per sfidare l’Ordine di Horkos e fermare la corruzione nella Stagione 4 dell’Anno 4 ”Mayhem”.

Ora i giocatori potranno sbloccare Gryphon come eroe giocabile. Conosciuto in precedenza come Holden Cross, Gryphon è stato un valoroso guerriero dell’Ordine dei Giustizieri, che ha combattuto fianco a fianco con Apollyon. Ma dopo la sua morte, è stato ripudiato dai propri compagni Giustizieri e così si è unito a una gilda mercenaria vagando per il mondo, stringendo amicizie in ogni fazione e imparando nuove tecniche di combattimento con la berdica, una grande ascia da battaglia.

A partire da oggi, i giocatori possono acquistare Gryphon nello store ufficiale come parte di un pacchetto che include il nuovo eroe, un ornamento esclusivo, un completo élite e sette giorni di stato Campione. Inoltre, tutti i giocatori potranno sbloccare l’eroe Gryphon per 15.000 pezzi d’acciaio nel gioco a partire dal 24 dicembre.

Sempre da oggi, è anche possibile acquistare il Pass Battaglia della Stagione 4 dell’Anno 4 per accedere a 100 ranghi di ricompense premium, che includono armi, completi, effetti e molto altro. I giocatori che vogliono partire con un certo vantaggio possono acquistare il Bundle Battaglia della Stagione 4 dell’Anno 4 per sbloccare subito i primi 25 ranghi.

Da oggi e fino al 17 dicembre, i Testing Ground di For Honor saranno nuovamente aperti per una nuova fase di test. Tutti i giocatori potranno provare i nuovi miglioramenti al gameplay per il Guardiano, la Pacificatrice, il Shugoki e il Nobushi.

Inoltre, la Stagione 4 dell’Anno 4 “Mayhem” concluderà anche la Dominion Series di For Honor, il programma competitivo del gioco attualmente in corso che Ubisoft ha annunciato all’inizio dell’Anno 4. I giocatori avranno un’ultima possibilità di competere nei Gironi di qualificazione Last Chance e nei Playoff, rispettivamente il 19 dicembre e il 9 gennaio, per guadagnarsi un posto nelle Finali, che si terranno il 23 gennaio. Il programma ha un montepremi di 35.000 dollari. Per ulteriori informazioni, visitare battlefy.com/dominionseries.

Per altre informazioni sugli aggiornamenti della versione di nuova generazione di For Honor, visita: https://forhonor.ubisoft.com/game/en-us/news-community/152-363368-16/for-honor-next-gen-plan