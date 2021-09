La Stagione Competitiva di Stack Up! (or dive trying) volge al termine, annunciato il vincitore

Stack Up! (or dive trying), il titolo “stacking ‘n’ climbing uscito quest’estate e sviluppato dalla so ware house indie italiana PixelConflict, ha inaugurato la sua prima stagione competitiva e finalmente la corona ha incontrato il suo re.

Sono stati fatti 425 tentativi, guardati in live su Twitch da quasi 100.000 persone intorno al mondo mentre giocatori nuovi ed esperti hanno provato a impilare per scalare più in alto possibile nelle “heightscore” della Stagione 1. Il gioco ha anche visto tentativi di streamer del calibro di Forsen, xQc, Lirik e Dr Horse.

Ma ci può essere solo un Campione di Stack Up! Quel titolo va aCandel3309, che è riuscito a raggiungere i 146 metri nella Modalità Difficile disponibile nel gioco.

Il premio più alto di questa sfida propone al vincitore di essere immortalato per sempre nel gioco tramite un cappello e un martello. Questo perché entrambi sono gli elementi in-game personalizzabili di Stack Up! (or dive trying). Candel3309 ha già scelto! Nella prossima update, i giocatori troveranno una maraca come martello e un sombrero come cappello che lo rappresenteranno per sempre, sia lui che le sue origini messicane!

PixelConflict è davvero contenta di poter dare vita a un membro della community nel gioco e la nuova skin sarà disponibile da sbloccare gratuitamente per tutti fra non molto. Ma quando inizia la Stagione 2? Beh, non dovrete aspettare molto, visto che basterà attendere ottobre!

E per la Season 2 ci attendono un sacco di premi migliori e più grandi che vanno anche a celebrare l’arrivo del Update 1 che vedrà l’aggiunta della modalità co-op da 2 fino a 4 giocatori. Ma tanto altro verrà annunciato dagli sviluppatori quando arriverà il momento.

Con l’arrivo della nuova Stagione la Heightscore verrà resettata, quindi tra poco chiunque può cominciare a scalare verso nuove vittorie. Potresti essere tu il prossimo campione avincere il premio più importante!