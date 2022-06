La TRACKMANIA GRAND LEAGUE WORLD CUP 2022 inizia il 1° luglio

Ubisoft annuncia che la Trackmania Grand League 2022 World Cup avrà luogo dall’1 al 3 luglio allo Stade de France vicino a Parigi, con pubblico dal vivo per i playoff e la Finalissima del 3 luglio.

Sono ancora disponibili alcuni biglietti qui: https://www.stadefrance.com/en/ticket/trackmania

Group Stage: 1 & 2 luglio – a porte chiuse

Playoffs & Finalissima: 3 luglio – aperto al pubblico nelllo Stade de France Auditorium

Concludendo la stagione 2021-2022 della Trackmania Grand League (TMGL), la World Cup è un momento di celebrazione durante il quale giocatori e fan si ritrovano per festeggiare le migliori performance con Trackmania, mentre i 16 migliori giocatori di tutto il mondo competono per il titolo e per premi in denaro. 8 giocatori che si sono qualificati per l’evento attraverso il circuito TMGL sfideranno altri 8 vincitori dell’Open Qualifier dei primi di giugno, accessibile per chiunque volesse provare a gareggiare nella gara più prestigiosa del TMGL.

Pac (qualificazione attraverso il circuito TMGL)

Mudda (qualificazione attraverso il circuito TMGL)

Affi (qualificazione attraverso il circuito TMGL)

CarlJr (qualificazione attraverso il circuito TMGL)

bren (qualificazione attraverso il circuito TMGL)

Aurel (qualificazione attraverso il circuito TMGL)

Massa (qualificazione attraverso il circuito TMGL)

Gwen (qualificazione attraverso il circuito TMGL)

Binkss (qualificazione attraverso l’Open Qualifier)

GranaDy (qualificazione attraverso l’Open Qualifier)

Kappa (qualificazione attraverso l’Open Qualifier)

mime (qualificazione attraverso l’Open Qualifier)

MiQuatro (qualificazione attraverso l’Open Qualifier)

Otaaaq (qualificazione attraverso l’Open Qualifier)

Papou (qualificazione attraverso l’Open Qualifier)

tween (qualificazione attraverso l’Open Qualifier)

Presentata dal caster francese Lutti, la gara sarà trasmessa dal vivo su https://www.twitch.tv/trackmania o sugli stream dei giocatori disponibile qui https://www.trackmania.com/worldcup/watch

Per i festeggiamenti, Trackmania Grand League World Cup può far conto sul partner principale TOYOTA GAZOO Racing, la sussidiaria motorsport del costruttore di macchine leader mondiale. Come parte della collaborazione, i giocatori di Trackmania possono già gareggiare con 3 auto disponibili nel Grand League club, che corrono con i colori del Campionato Mondiale e del TOYOTA GAZOO Racing, godendo di contenuti brandizzati anche dopo l’evento.

“La combinazione della nostra passione per la competizione e per lo spingersi oltre i limiti, che si tratti di essere dietro a un volante o a un gamepad, ci permette ancora una volta di mettere assieme questi due mondi tra sport ed esport nella World Cup 2022” ha detto Omar Benabdallah, Esports Manager di Ubisoft Nadeo.

“Grazie agli esport, proprio come con le vere corse, vogliamo trasmettere la passione per gli sport a motore e portarli a quante più persone possibili, in maniera fisica o virtuale”, ha spiegato Luca Neyroz, Marketing Director di Toyota France.

Per maggiori informazioni su Trackmania Grand League World Cup 2022, visita https://www.trackmania.com/worldcup.