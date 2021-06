Le migliori tecnologie NVIDIA in arrivo su Battlefield 2042 e DOOM Eternal

NVIDIA annuncia oggi che il DLSS e Reflex saranno presenti in Battlefield 2042, il prossimo titolo della famosa serie Battlefield. Inoltre, DOOM Eternal ha finalmente ricevuto l’aggiornamento per il supporto del ray tracing e del DLSS di NVIDIA.

Battlefield 2042 per la migliore esperienza di gioco attraverso la piattaforma GeForce

I nostri amici di Electronic Art e DICE hanno appena annunciato che NVIDIA è il partner ufficiale della piattaforma grafica per PC di Battlefield 2042 e siamo davvero entusiasti di portare il DLSS di NVIDIA e NVIDIA Reflex su questo attesissimo gioco. Battlefield V è stato il primo gioco basato sul motore grafico Frostbite ad aggiungere il DLSS, Anthem è stato il secondo e Battlefield 2042 sarà il terzo.

I giocatori con GeForce RTX stanno per ottenere un'esperienza di gioco incredibile in Battlefield 2042, grazie alla bassa latenza portata da NVIDIA Reflex e frame rate velocissimi senza sacrificare la qualità dell'immagine grazie al DLSS. Questa è una delle ragioni per cui GeForce è la piattaforma di gioco più completa in assoluto.

I giocatori GeForce appassionati di DOOM Eternal possono finalmente godersi un nuovissimo aggiornamento!

Bethesda Softworks, id Software e NVIDIA hanno collaborato per portare il DLSS di NVIDIA e il ray-tracing su DOOM Eternal e finalmente potrete godere di queste tecnologie grazie alla patch di gioco appena rilasciata. I giocatori che usufruiscono della piattaforma di gioco GeForce RTX hanno ottenuto un aggiornamento immediato - una migliore visualizzazione con riflessi in ray-tracing e prestazioni più veloci senza rinunciare alla qualità dell'immagine grazie al DLSS.

DOOM è un famosissimo franchise videoludico, e DOOM Eternal è stato lanciato l'anno scorso con l’acclamazione della critica e l’apprezzamento dei fan. Alimentato da idTech, il motore grafico incredibilmente veloce di id, DOOM Eternal sta abbattendo i confini visivi aggiungendo i riflessi in ray-tracing e il miglioramento delle prestazioni grazie al DLSS di NVIDIA. Wolfenstein: Youngblood è stato il primo gioco basato su id Tech ad aggiungere il ray-tracing e il DLSS, DOOM Eternal è il secondo.

Non dimenticate che il DLSS arriverà anche su Rust questo giovedì!

Vi ricordiamo che i giocatori che giocano a Rust sulla piattaforma di gioco GeForce RTX riceveranno un aggiornamento immediato giovedì, grazie all’arrivo del DLSS.

