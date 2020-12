Le nuove stazioni radio di GTA Online: Kult FM, Still Slipping Los Santos e The Music Locker

Oltre alla grande inaugurazione del The Music Locker, e all’arrivo dei suoi nuovi DJ, l’universo musicale di GTAO si espanderà all'uscita di The Cayo Perico Heist anche con l’aggiunta di tre nuove stazioni radio e con l’aggiornamento delle playlist di FlyLo FM e Worldwide FM, per un totale di 250 nuovi brani musicali: si tratta del più grande rinnovamento musicale del mondo di GTA Online dall’uscita del gioco.

Still Slipping Los Santos

Il DJ britannico Joy Orbison, invece, si è trasferito a Los Santos nella speranza di lanciare la sua stazione radio pirata, Still Slipping Los Santos, a Mirror Park. Joy è pronto a deliziare le masse con un impeccabile mix di house, techno, drill e drum and bass, ma fatica ad avere abbastanza segnale per raggiungere tutta la città. Avrà bisogno di aiuto per diffondere la sua musica nella metropoli e nello stato.... Potrai aiutare il tuo DJ preferito dal 15 dicembre: resta sintonizzato!

Kult FM 99.1

Sintonizzati, alza il volume e rilassati con le sonorità di Kult FM, condotta da Julian Casablancas dei The Strokes e dei The Voidz. Gli ospiti illustri non mancano: contribuiranno anche Mac DeMarco, David Cross e Tony Mac, e la playlist della stazione radio spazia dalle note in stile Madchester dei Joy Division, dei New Order e di A Certain Ratio ai pezzi nostalgici di Danzig, The Velvet Underground e Iggy Pop. In più, potrete ascoltare in anteprima mondiale una nuova canzone dei The Voidz, intitolata “Alien Crime Lord”.

The Music Locker

Più avanti nel corso del mese di dicembre il The Music Locker lancerà la sua stazione radio, portando le atmosfere del club underground più alla moda di Los Santos dal sottosuolo all’etere. Ci saranno mix dei Keinemusik, oltre ai set unici di Palms Trax e Moodymann; la stazione del The Music Locker sarà un must per gli appassionati di house, disco e techno.

FlyLo FM

Produttore nominato ai Grammy e beatmaker sensazionale, Flying Lotus è tornato con un mix nuovo di zecca aggiunto alla rotazione su FlyLo FM, con la partecipazione dell'ospite Tierra Whack, oltre a nuove tracce di Madlib, nuovo materiale di FlyLo stesso, MF DOOM e altre rare, esclusive, affascinanti sorprese.

Worldwide FM

Il DJ Gilles Peterson, famoso in tutto il mondo, è tornato con un nuovo mix a base di New London Jazz, disco e world music realizzato in esclusiva per Worldwide FM; include tracce con leggende come Kamasi Washington, Khruangbin, BADBADNOTGOOD, MF DOOM e molti, molti altri.

Per tenere le stazioni già presenti fresche di novità, e dare a tutti l'opportunità di trovare dei nuovi pezzi preferiti, FlyLo e Worldwide FM vi faranno pompare le casse principalmente con i nuovi mix e tracce per un periodo dopo il lancio, per poi pian piano riaggiungere i vecchi mix alle playlist.

Segui il Newswire di Rockstar Games per tutte le ultime notizie sulla musica di GTA Online e su The Cayo Perico Heist, in arrivo il 15 dicembre.