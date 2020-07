Le schede madri GIGABYTE AMD adottano il più recente microcodice AGESA per risolvere la vulnerabilità SMM Callout

GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, leader nella produzione di schede madri, schede grafiche e soluzioni hardware, ha annunciato oggi il più recente aggiornamento del BIOS per le schede madri della piattaforma AMD. Supporta non solo i processori desktop AMD Ryzen XT di terza generazione, ma fornisce anche soluzioni efficaci per alcuni dei problemi di sicurezza relativi alla vulnerabilità SMM Callout su APU AMD.

GIGABYTE ha lavorato a stretto contatto con AMD per fornire le migliori prestazioni, una migliore esperienza utente e il recupero dei problemi di sicurezza. Dopo la precedente versione del nuovo BIOS per i processori Ryzen XT, GIGABYTE è anche consapevole della possibilità di problemi di sicurezza relativi a SMM Callout sui processori APU AMD rilasciati dal 2016 al 2019. Il problema consente agli aggressori di eseguire qualsiasi codifica e controllare l'intero sistema attraverso la modalità di gestione del sistema del microcodice AMD AGESA.

Al momento in cui è stato ricevuto il nuovo microcodice AMD AGESA, GIGABYTE RD ha confermato che il BIOS GIGABYTE con il microcodice AMD AGESA Combo V2 1.0.0.2 e Combo V1 1.0.0.6, non solo supporta processori desktop AMD Ryzen XT di terza generazione, ma fornisce anche un efficace soluzione per i possibili problemi di sicurezza relativi a SMM Callout su parte dell'APU AMD. Gli utenti possono aggiornare il BIOS più recente alle schede madri attraverso diversi modi come GIGABYTE @BIOS, Q-Flash. Con Q-Flash Plus sulle schede madri serie X570 e B550, gli utenti possono aggiornare facilmente il BIOS senza nemmeno installare processore, memoria, schede grafiche, in modo da poter godere facilmente del nuovo BIOS e sfruttare appieno i nuovi processori.

L'ultimo BIOS Beta per schede madri GIGABYTE AMD X570 e B550 motherboards è già stato caricato sul sito ufficiale, mentre il più recente BIOS per X470, B450 e altri chipset verrà caricato dopo la metà di luglio. Gli utenti possono scaricare i nuovi BIOS per ottimizzare i loro sistemi; si prega di visitare il sito web ufficiale di GIGABYTE per ottenere gli ultimi aggiornamenti BIOS.

AMD Platform Motherboard BIOS update List:

Chipset BIOS Version Beta BIOS Release Date Formal BIOS Release Date X570 F20 and after Mid. of June, 2020 (ready for download) Mid. of July, 2020 B550 F2 and after * Mid. of June, 2020 (ready for download) Mid. of July, 2020 X470 F51 and after Mid. of July, 2020 Mid. of July, 2020 B450 F51 and after * Mid. of July, 2020 Mid. of July, 2020 X370 F50 and after Mid. of July, 2020 Mid. of July, 2020 B350 F50 and after Mid. of July, 2020 Mid. of July, 2020 A320 F50 and after * Mid. of July, 2020 Mid. of July, 2020

*Nota: aggiornare il BIOS alla versione F4 su B550 AORUS MASTER; alla versione F3 su B450M AORUS ELITE; alla versione F2 su B450M H; alla versione F2 su A320M HD3.