Le schede madri GIGABYTE Z490 supporteranno perfettamente i processori Intel Core di undicesima generazione

GIGABYTE TECHNOLOGY Co.Ltd, produttore leader di schede madri, schede grafiche e soluzioni hardware, ha annunciato oggi che tutte le schede madri Z490 con design hardware PCIe 4.0 possono supportare i processori Intel Core di undicesima generazione perfettamente aggiornando il BIOS F20 più recente, e fornendo la larghezza di banda e prestazioni estreme per le schede grafiche PCIe 4.0 e gli SSD.

Con un aggiornamento istantaneo dell'ultimo BIOS dal sito ufficiale di GIGABYTE, gli utenti possono godere del pacchetto completo di vantaggi e sbloccare la funzione Resizable BAR sulle schede madri GIGABYTE Z490 e H470.

Gli ultimi processori Intel Core di undicesima generazione saranno lanciati a marzo 2021. I nuovi processori mantengono la stessa architettura della generazione precedente ma abilitano il supporto PCIe 4.0, che soddisfa una vasta gamma di esigenze per gli utenti che si aspettano un'ampia larghezza di banda e alta velocità di trasferimento di PCIe 4.0 sulla piattaforma Intel. Per coloro che possiedono una delle schede madri della generazione attuale, sarebbe un ottimo affare per godersi il miglioramento delle prestazioni sulle schede madri Z490 con la funzione PCIe 4.0 e supporto dei processori Intel Core di undicesima generazione.

Data la costante attenzione alle esigenze degli utenti, GIGABYTE ha implementato materiali di grado PCIe 4.0 nella fase iniziale dello sviluppo delle schede madri Z490 che includono PCB, slot PCIe, slot M.2 e controller. L'impegno di GIGABYTE in ricerca e sviluppo è stato ripagato dal risultato dell'ultima verifica del BIOS. Potenziate dai componenti PCIe 4.0 superiori e dal design innovativo, le schede madri GIGABYTE Z490 possono già supportare i processori Intel Core di undicesima generazione dal BIOS più recente, che fornisce le massime prestazioni su schede grafiche PCIe 4.0 e dispositivi di archiviazione su varie applicazioni avanzate per operatori di PC e giocatori per sfruttare le sfide future. Il team di ricerca e sviluppo di GIGABYTE sta accelerando la verifica di più schede madri Z490 per un supporto completo ai processori Intel Core di undicesima generazione. I file BIOS aggiornati verranno caricati sul sito web ufficiale di GIGABYTE.

Per ottimizzare ulteriormente la dissipazione dell'SSD M.2, schede madri GIGABYTE Z490 AORUS selezionate offrono design brevettato THERMAL GUARD 2, che rompe la limitazione della zona della CPU e garantisce che entrambi i lati dell'SSD M.2 siano adeguatamente raffreddati per evitare throttling termico sotto funzionamento ad alta velocità.

Oltre all'esclusivo design PCIe 4.0 per l'aumento delle prestazioni e della larghezza di banda su SSD M.2 e schede grafiche, le schede madri GIGATBYTE serie Z490 e H470 supportano l'ultima opzione Resizable Base-Address Register (Resizable-BAR) per aumentare la larghezza di banda tra CPU e memoria VGA durante il gioco. Questa funzione può accelerare l'accesso alla memoria grafica GDDR6 per migliorare l'efficienza operativa della CPU e le prestazioni di gioco. Gli utenti devono solo eseguire l'aggiornamento al BIOS e al driver VGA più recenti di schede GIGABYTE VGA selezionate dal sito web ufficiale di GIGABYTE. Assicurati di configurare le relative impostazioni del BIOS in modalità UEFI, quindi sei pronto per goderti l'aumento delle prestazioni sulle piattaforme di gioco GIGABYTE Z490 e H470.

Oltre alle caratteristiche di cui sopra, le schede madri GIGABYTE Z490 offrono una vasta gamma di caratteristiche allettanti, tra cui la tecnologia avanzata Fins-Array, condensatori polimerici al tantalio e un design di routing della memoria ottimale per prestazioni estreme, durata e molto altro ancora. Con la tecnologia Ultra-Durable firmata GIGABYTE, condensatori completamente solidi, design di alimentazione digitale con un design di controllo della ventola intelligente, queste schede madri riescono a risparmiare energia e rispettano l'ambiente offrendo le migliori prestazioni, durata del prodotto e utilizzo ottimizzato delle risorse. Le schede madri GIGABYTE Z490 forniscono tutte le funzionalità superiori della piattaforma AORUS e rappresentano la prossima generazione di tecnologia per PC di fascia alta e di gioco.

Per ulteriori informazioni e notizie, visitare il sito Web di GIGABYTE AORUS: https://it.aorus.com/index.php

Per ulteriori informazioni e notizie sui prodotti GIGABYTE, visitare: http://it.gigabyte.com/