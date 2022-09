Le schede madri GIGABYTE Z690, B660 e successive supporteranno le memorie EXPO

GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, produttore leader di schede madri, schede grafiche e soluzioni hardware, ha annunciato oggi che tutte le schede madri Z690, B660 e successive supporteranno la memoria EXPO. Gli utenti potranno così godere di un aumento delle prestazioni con facilità sulle schede madri GIGABYTE di tutte le piattaforme con le memorie AMD EXPO o Intel XMP supportate.

AMD ha recentemente annunciato la disponibilità della nuova tecnologia EXPO per la memoria DDR5 sull'ultima piattaforma AM5, che consente in modo facile una accelerazione della memoria DDR5 con profili di overclocking integrati per aumentare le prestazioni, proprio come la tecnologia XMP.

Contestualmente al lancio di questa nuova tecnologia, tutti i principali brand di moduli di memoria hanno iniziato a rilasciare le rispettive memorie EXPO. GIGABYTE supporta sia AMD EXPO che Intel XMP DDR5 sulle proprie motherboard AM5 e porta questa soluzione innovativa anche sulla piattaforma Intel, consentendo agli utenti di velocizzare le proprie memorie DDR5 su Z690, B660 e successive schede madri semplicemente attivando le funzionalità XMP e EXPO nell'impostazione del BIOS per ottenere un aumento delle prestazioni.

L'ultima versione del BIOS con supporto XMP ed EXPO per GIGABYTE Z690, B660 e le successive schede madri sarà presto rilasciato sul sito Web ufficiale di GIGABYTE.