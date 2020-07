Le tastiere Brydge per iPad sono disponibili con il layout italiano

Brydge, azienda leader nel settore delle periferiche di alta qualità dal design accattivante, annuncia la disponibilità delle tastiere con il layout italiano 10.5, 10.2 e 7.9 negli store retail e online in tutta Italia.

Con una base di clienti in rapida crescita nel nostro paese, Brydge è entusiasta di offrire le sue pluripremiate tastiere con il layout italiano. Le nuove periferiche sono disponibili negli Apple Store di tutta Italia, sul sito web Apple e sul sito europeo di Brydge.

Brydge fonda la sua reputazione sulla creazione di tastiere wireless innovative per iPad di Apple. Posizionando le periferiche nei punti vendita specializzati, Brydge conferma l'esperienza unica offerta dai suoi prodotti se usati con iPad.

"Il nostro obiettivo è quello di proporre prodotti unici per esaltare le funzioni di iPad, offrire un'esperienza e una scelta alternativa." afferma Toby Mander-Jones, Co-CEO e Founder di Brydge. "Posizionare le nostre tastiere accanto agli iPad nei punti vendita italiani ci rende una valida opzione d'acquisto.".

Brydge 10.2 per i nuovi iPad Apple (7° generazione) e Brydge 10.5 per iPad Air (3° generazione) sono disponibili di colore Argento, Grigio siderale e Oro. Brydge 7.9 per iPad mini (5° generazione) è disponibile di colore Argento e Grigio siderale.

I prodotti Brydge attenuano il passaggio da tablet a portatile attraverso il rivestimento in alluminio, tasti iOS dedicati e colori pensati per adattarsi perfettamente a iPad.

Brydge 10.2, 10.5 e 7.9 possiedono un set dalle funzionalità uniche: