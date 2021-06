LEGO Builder's Journey, Phantom Abyss e Dual Universe disponibili in streaming questo giovedì su #GFN

Questo giovedì all’insegna di #GFN inaugura l’estate con una settimana piena di lanci di nuovi titoli. LEGO Builder's Journey e Phantom Abyss sono tra i nuovi giochi in streaming disponibili ora su GeForce NOW. Anche Dual Universe si unisce alla libreria, portando per la prima volta il Metaverso su GeForce NOW. Infine, una breve anticipazione di Kena: Bridge of Spirits che uscirà nel corso dell'anno.

Oltre a questi nuovi titoli, che fanno parte della lista completa dei 13 giochi pronti per lo streaming a partire da questa settimana, tenete d'occhio gli aggiornamenti sui giochi GeForce NOW nelle prossime settimane estive.

Un nuovo titolo pronto per i nostri giocatori

È arrivato il momento di intraprendere un viaggio: LEGO Builder's Journey è uscito questa settimana su Steam ed Epic Games Store ed è disponibile su GeForce NOW per PC, macOS e browser Chrome.

Il gioco supporta anche le funzionalità RTX; ciò che significa che i membri Founders e Priority potranno giocare a LEGO Builder's Journey su GeForce NOW con il supporto di una bellissima grafica in ray tracing. I membri Founders e Priority ottengono anche l'accesso prioritario ai server di gioco cloud e la durata estesa delle sessioni per un’esperienza di gioco immersiva.

Con una narrazione dinamica, sfide e festeggiamenti, i giocatori possono capire chi e cosa diventeranno lungo il loro viaggio.

Non perdetevi l'abisso – è tutto da scoprire

Preparatevi, avventurieri! Dopo tanta attesa, questa settimana è uscito Phantom Abyss, in accesso anticipato su Steam. Schivate le trappole nascoste, saltate le insidiose voragini e fuggite dagli implacabili guardiani dei pericolosi templi per recuperare la sacra reliquia. Avrete solo un tentativo per ogni tempio, ma potrete imparare dagli errori dei giocatori precedenti per afferrare la reliquia in streaming, direttamente su GeForce NOW.

Benvenuti nel nuovo mondo del Metaverso!

Entrate nel Metaverso, un mondo virtuale unico nel suo genere, ogni giocatore lo condivide e ogni scelta è dipesa da voi nel Dual Universe. Siete pronti a costruire, estrarre e creare? Potrete controllare e gestire l'unica e sola economia globale. Potete rimanere nelle zone sicure giocando pacificamente o passare al combattimento in tempo reale in un unico gioco PvP. Provate Dual Universe in streaming dal website di lancio questa settimana su GeForce NOW.

Diamo un’occhiata alle novità future

Kena: Bridge of Spirits uscirà su Epic Games Store il 24 agosto e arriverà su GeForce NOW al momento del lancio. Unitevi a Kena, una giovane guida spirituale alla ricerca di un santuario sacro. Con i timidi e affascinanti compagni d’avventura, gli spiriti chiamati Rot che saranno costantemente al suo fianco, intraprenderà un viaggio alla scoperta dei segreti di un villaggio abbandonato e della foresta piena di spiriti erranti e intrappolati.

Save the date per i saldi dei giochi per PC

I tanto attesi saldi estivi dei giochi per PC sono all'orizzonte! Vi forniremo aggiornamenti sugli incredibili titoli per PC in vendita e pronti per GeForce NOW non appena inizieranno.

Tantissimi giochi e tutti i fantastici!

Il giovedì #GFN porta sempre con sé nuovi giochi che si aggiungono alla libreria di GeForce NOW ogni singola settimana al fine di offrire una scelta sempre più ampia e differenziata ai nostri giocatori. Ecco l'elenco completo dei titoli che si aggiungono alla libreria di GeForce NOW questa settimana: