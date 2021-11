Lenovo annuncia la disponibilità in Italia di molti dispositivi, tra cui il Yoga Slim 7i Pro con display OLED

Recentemente annunciati a livello globale nei maggiori eventi di settore, sono ora disponibili per il mercato italiano i nuovi smart device di Lenovo per le linee Yoga, IdeaPad e ThinkBook. Pensati per soddisfare le esigenze in continuo cambiamento degli utenti, per la creazione di contenuti digitali, lo studio e il lavoro, i nuovi PC ora disponibili in Italia introducono una serie di novità sia in termini di funzionalità che di stile. Ecco le principali.

Lenovo Yoga Slim 7i Pro, disponibile con display OLED

Il futuro del personal computing è sottile e leggero, ed è appena diventato molto più luminoso. Lenovo annuncia l’arrivo in Italia del suo laptop Yoga Slim 7i Pro con display da 14 pollici, disponibile con schermo LCD oppure OLED super brillante. Il nuovo laptop Lenovo Yoga Slim 7i Pro con display LCD già certificato Intel Evo, integra processori Intel Core per dispositivi mobili fino all’undicesima generazione con grafica Intel Iris Xe o grafica dedicata NVIDIA GeForce MX450.

Lenovo, da sempre impegnata a migliorare continuamente l’esperienza utente attraverso le innovazioni più recenti, ha introdotto funzionalità come l’accensione istantanea all’apertura della cover del laptop, la possibilità di effettuare il log-in senza toccare il PC e la modalità di raffreddamento intelligente. Lenovo Yoga Slim 7i Pro è progettato per rispondere agli standard Intel Evo. Inoltre, è possibile utilizzare i microfoni integrati di questo Yoga per abilitare le funzionalità di Alexa.

Yoga Slim 7i Pro 14” è disponibile con display fino a 2.8K (2880x1800) con refresh rate di 90Hz e formato 16:10 per avere maggiore spazio sullo schermo. In aggiunta questo modello è il primo PC portatile della linea Lenovo Yoga a offrire un aggiornamento del display con tecnologia OLED, la combinazione tra qualità del display e design sottile, con processori mobile e intelligenza artificiale (AI) lo rende un portatile di fascia premium con qualità dell’immagine eccellente, tempi rapidi di risposta e basso consumo energetico. Gli utenti più esigenti apprezzeranno chiarezza e qualità delle immagini su schermo, leggibili anche all'aperto, sotto la luce diretta del sole. Lenovo Yoga Slim 7i Pro è disponibile con Windows 11 integrato, chi sceglierà di acquistarlo potrà contare su un vantaggio in più grazie ad hardware e software di nuova generazione.

Yoga Slim 7 Pro con processori AMD Ryzen, prestazioni al passo con le tue idee

Per i content creator è sempre più importante poter disporre di un PC potente con uno schermo di maggiori dimensioni, prestazioni grafiche eccellenti e maggiore capacità di calcolo per gestire le applicazioni e i file di grandi dimensioni. Il nuovo Lenovo Yoga Slim 7 Pro con Windows 11 è dotato di schermo touch screen QHD IPS da 16” con aspect ratio in 16:10, refresh rate fino a 120 Hx e luminosità massima di 550 nits. Certificato TÜV Eye Comfort, è ideale per le sessioni in multitasking.

Yoga Slim 7 Pro è disponibile con processori mobile AMD Ryzen 7 5800H e GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 (fino a) per accelerare le prestazioni grafiche o offrire un’esperienza di intrattenimento di livello premium. Yoga Slim 7 Pro integra RAM fino a 16GB dual channel DDR4, fino a 1TB di storage PCIe M.2 SSD e batteria da 75Wh con Rapid Charge Boost per lavorare in mobilità senza la costante preoccupazione di rimanere senza carica.

Tra le funzionalità smarter disponibili su Yoga Slim 7 Pro, il microfono con cancellazione del rumore che riduce il rumore ambientale e consente di effettuare videochiamate con meno distrazioni. In più la fotocamera IR integra Alexa per aiutarvi nella gestione delle attività quotidiane: dalla lista della spesa, ai promemoria, meteo e molto altro, tutto attivabile con comandi vocali.

Yoga Slim 7 Pro ha uno chassis di soli 17,4mm e pesa solamente 2,1kg. È disponibile nelle colorazioni Cloud Grey e Storm Grey.

Un futuro digitale sempre più luminoso, con il PC detachable Yoga Duet 7i

Ricordate quando i dispositivi erano progettati per fare una sola cosa, in un solo posto e per un singolo utente? Non più. Il mondo sta cambiando rapidamente; con la tecnologia smarter sempre più diffusa, il multitasking è diventato ogni giorno più frequente. Con form factor sempre più semplici nelle varie modalità d’uso, i device rappresentano un’ancora di salvezza quando siamo in movimento o semplicemente ci spostiamo da una stanza all'altra nelle nostre case.

Progettato per aiutare tutti a navigare in un mondo completamente connesso, Lenovo porta in Italia, all’interno dell’ultima linea di prodotti consumer, un dispositivo detachable supportato da LTE, il Lenovo Yoga Duet 7i con Lenovo E-Color Pen.

Si tratta di un dispositivo premium che è realmente in grado di fare di più con un peso minore (1,16kg insieme alla custodia), Lenovo Yoga Duet 7i è il primo PC Yoga in assoluto con una tastiera Bluetooth (5.0) retroilluminata e rimovibile per abilitare la modalità di lavoro freestyle, oltre a un cavalletto regolabile per una visualizzazione più semplice quando si passa alla modalità disegno. Yoga Duet 7i è compatibile con Intel Wi-Fi 6 (Gig+) per una connessione ultraveloce e disponibile con copertura LTE/4G opzionale che consente di rimanere connessi praticamente ovunque, anche quando il Wi-Fi di casa condiviso è particolarmente sotto pressione.

Progettato per semplificare la vostra giornata, questo 2-in-1 offre una gamma di funzioni intelligenti, come il servizio vocale Alexa e un accesso con il volto più sicuro tramite la fotocamera a infrarossi (IR), con Windows Hello che funziona 3 volte più velocemente rispetto a una sola password.

Dotato di processori Intel Core i7 fino alla undicesima generazione e Windows 11, Yoga Duet 7i offre una potente combinazione di prestazioni intelligenti, connettività e intrattenimento straordinario. Ha un display touchscreen IPS 2K da 13” con cornici strette e sRGB al 100% per una gamma di colori a 450 nit di luminosità. Disponibile in due tonalità, Slate Grey e Orchid, e con un’elegante finitura in metallo sulla cover.

Ideale per le note, la creatività e la produttività on-the-go, semplicemente abbassando il cavalletto regolabile a un'angolazione più comoda è possibile disegnare con la penna digitale, oppure utilizzare la nuova penna E-Color Lenovo (opzionale) e ricaricabile. La penna ha un sensore intelligente integrato che consente di rilevare i colori dalle guide o da qualsiasi oggetto reale semplicemente toccando la superficie con la punta mentre si preme verso il basso. Applicate qualsiasi colore catturato alla vostra grafica creata con le app di design più diffuse, come Adobe Photoshop, Adobe InDesign e Adobe Illustrator.

Suono di qualità Dolby Audio, e immagini Dolby Vision, oltre a una memoria piuttosto ampia (fino a 16 GB DDR4) e spazio di archiviazione fino a 1 TB PCle SSD. Lo Yoga Duet 7i vanta fino a 10,8 ore di durata della batteria, in più offre una funzionalità abilitata dall’intelligenza artificiale per estendere la carica fino al 20%, attivando la funzione di raffreddamento intelligente Lenovo Q-Control.

I nuovi IdeaPad, i più potenti di sempre

La linea IdeaPad si distingue nel portfolio di PC Lenovo per prestazioni e versatilità, è una gamma di PC robusta e caratterizzata dalla semplicità d’uso, con durata della batteria e funzionalità di sicurezza e privacy che rispondono alle esigenze dell’utente moderno.

Con IdeaPad 5i Pro e IdeaPad 5 Pro, Lenovo introduce nel mercato italiano i due modelli più potenti di sempre: con una serie di funzionalità ideali per l’intrattenimento e lo studio, disponibile con differenti dimensioni del display (14” e 16”), e uno chassis interamente in metallo nelle colorazioni Could Grey e Storm Grey.

Per la prima volta nella linea IdeaPad, il display ha un’aspect radio in 16:10, per adattarsi meglio al multitasking con Windows 11 e all’intrattenimento full screen. Il rapporto schermo/chassis su questi nuovi PC è impressionante: raggiunge il 90% con una qualità del colore sRGB del 100%. IdeaPad 5i Pro e IdeaPad 5 Pro garantiscono la migliore esperienza nelle sessioni di studio e di intrattenimento in casa, grazie alla stabilità della connettività Wi-Fi 6 di nuova generazione. Entrambi i PC sono dotati di tecnologia Eye Care e certificati TÜV Rheinland per la riduzione della luce blu a protezione della vista durante sessioni prolungate.

I nuovi IdeaPad sono anche particolarmente leggeri, solo 1,45kg nella versione da 14” e 2kg nella versione da 16”. Tra le funzionalità smarter integrate in questi due PC, la webcam a infrarossi con Windows Hello per migliorare la sicurezza ed effettuare l’accesso con riconoscimento del volto. I sensori intelligenti Time-of-Flight della webcam incrementano l’efficienza del dispositivo grazie al software di rilevamento dell’attenzione Glance by Mirametrix, che mette in pausa i video quando ci si allontana. È disponibile la modalità Show Mode con Alexa, per semplificare l’uso del device con la voce, per fissare appuntamenti, attività e avvisi mentre siete lontani dal PC.

IdeaPad 5i Pro e IdeaPad 5 Pro sono impostati di default in modalità Intelligent Cooling Mode per sfruttare il bilanciamento energetico grazie all’intelligenza artificiale, ottimizzando la durata della batteria; per modificare le prestazioni del PC, è sufficiente accedere a Lenovo Q-Control con la combinazione di tasti Fn+Q e selezionare la modalità Maximum Performance o Battery Saving.

Il trackpad è più ampio rispetto alle precedenti generazioni di IdeaPad, l’atterraggio sulla tastiera risulta più morbido in fase di digitazione, è inoltre possibile integrare l’opzione di retroilluminazione. Qualità audio di alto livello grazie al suono Dolby Atmos e display in alta definizione disponibile fino a 2,8K nei PC da 14”.

Chromebook IdeaPad, più semplice la vita in modalità ibrida

Lenovo presenta in Italia una nuova linea di PC per gli ambienti di lavoro ibridi, di lavoro e di studio, tra cui due eleganti laptop, IdeaPad 5i Chromebook da 14,6” e il PC 2-in-1 IdeaPad Flex 5i Chromebook da 13,6”.

IdeaPad 5i Chromebook da 14,6” è caratterizzato da uno speciale design bicolore, particolarmente elegante, pensato per studenti e giovani adulti che preferiscono la facilità d’uso dell’ecosistema Chrome OS basato su cloud Google per un uso davvero immediato, per lo studio, l’intrattenimento e le app streaming come Spotify e YouTube. IdeaPad 5i Chromebook ha un display touchscreen Full HD da 14” che raggiunge 300 nits di luminosità, speaker stereo con amplificatore integrato e audio certificato Waves MaxxAudio. Disponibile nelle colorazioni Sand e Storm Grey, IdeaPad 5i Chromebook ha uno chassis particolarmente leggero e sottile, ideale per essere trasportato ovunque.

Con processori Intel Core i5 fino all’undicesima generazione e 512GB SSD di storage, IdeaPad 5i Chromebook è un PC particolarmente rapido in fase di avvio oltre a permettere connessione internet ultraveloce e stabile con tecnologia Wi-Fi 6. La batteria dura fino a 10 ore e un indicatore LED colorato segnala la carica rimanente. È possibile attivare la funzione di retroilluminazione della tastiera per semplificare la digitazione negli ambienti scarsamente illuminati.

IdeaPad Flex 5i Chromebook da 13,6” è disponibile in due colorazioni, Abyss Blue e Iron Grey, ed è un PC convertibile grazie alla cerniera che ruota a 360 gradi, semplificando l’utilizzo in diverse modalità, dal multitasking alla smart home. Display touchscreen LCD IPS Full HD da 13,3” che raggiunge 250 nits di luminosità e speaker stereo con amplificatore integrato Waves MaxxAudio. IdeaPad Flex 5i Chromebook ha una durata della batteria che copre fino a 10 ore con una sola carica5, integra processori Intel Core i5 fino all’undicesima generazione, ed è progettato per godersi le app di streaming di contenuti.

Particolarmente leggero, con un peso di soli 1,35kg, è facile da portare con sé a scuola e durante i propri spostamenti.

Lenovo Vantage, l’app per gestire e ottimizzare il proprio dispositivo

Disponibile per l’intero portfolio di PC Lenovo, Lenovo Vantage consente di ottimizzare la gestione del proprio PC. Grazie al nuovo aggiornamento, è possibile gestire in modo diretto le prestazioni della batteria, attraverso gli aggiornamenti sulla capacità, la durata e la temperatura disponibili in Smart Battery.

L’app Lenovo Vantage contiene un’altra funzionalità che migliora l’esperienza d’uso del PC per l’intero portfolio consumer. Lenovo Smart Assist contiene nuove funzioni di accesso con riconoscimento del volto con Windows Hello, supporto per applicazioni browser per la riproduzione video e l’interazione vocale e funzionalità di upscaling video con Super Resolution 2.0. Con l’ultimo aggiornamento, è disponibile un’estensione dei servizi Vantage Smart Performance per facilitare le scansioni da parte dell’utente. In modalità one-click, è possibile effettuare riparazioni di attacchi malware, rimuovere virus, migliorare le prestazioni e ottimizzare la manutenzione del PC.

Lenovo Premium Care

Premium Care è il servizio avanzato fornito da tecnici per offrire ai clienti di Lenovo il miglior supporto per l’intero portfolio di prodotti consumer. Per qualsiasi esigenza, con Premium Care è possibile avere accesso diretto a un team di esperti e tecnici a disposizione per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri dispositivi. Per maggiori informazioni visitate: https://www.lenovo.com/it/it/premiumcare

Affidabilità Garantita

Lenovo ha introdotto sul mercato italiano il programma Affidabilità Garantita per tutti i prodotti consumer. L’iscrizione al programma consente di ricevere fino a un massimo di 1000 euro di rimborso su PC notebook, desktop, all-in-one e fino a 350 euro di rimborso per tablet e monitor che dovessero sviluppare guasti tecnici dopo 30 giorni e fino a 365 giorni dalla data di acquisto, oltre alla possibilità di far riparare il proprio dispositivo. Grazie al programma Affidabilità Garantita è quindi possibile sia ottenere un rimborso, sia riavere il prodotto riparato; non sono compresi i danni accidentali e i guasti dovuti a incuria o a un utilizzo improprio.

Affidabilità Garantita è disponibile per tutti i prodotti consumer di Lenovo acquistati entro il 31 dicembre 2021 attraverso qualsiasi canale; per accedere al programma è necessario registrarsi al link https://lenovopromotions.com/affidabilita/it-IT entro 15 giorni dall’acquisto del prodotto indicando i propri dati anagrafici e il numero di serie del prodotto. Qualora si verificasse un guasto, l’utente può contattare l’assistenza di Lenovo al numero 023 03 100 00 o via web presso https://support.lenovo.com/it/it/ segnalando il guasto che sarà preso in carico dal servizio tecnico. Entro 30 giorni dalla data della riparazione, sarà possibile presentare la richiesta di rimborso.

Prezzi e disponibilità