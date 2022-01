Lenovo annuncia la nuova serie ThinkPad Z con materiali riciclati e nuove soluzioni di smart home

Lenovo è entusiasta di annunciare una nuova serie di portatili ThinkPad dal design all’avanguardia che rompe gli schemi e introduce nuovi colori e materiali al nostro portfolio di portatili premium per le aziende.

I nuovissimi ThinkPad Z13 e Z16 sposano la filosofia del design moderno rivolgendosi a un nuovo pubblico di utenti aziendali. Il nuovo straordinario design riflette un diverso atteggiamento nei confronti della tecnologia e del suo impatto sull’ambiente, nonché una maggiore attenzione per l’origine delle materie prime. Il design non si limita semplicemente a dare risalto a colori unici e raffinati quali il bronze e l’artic grey, ma lascia spazio a materiali più sostenibili come l’alluminio riciclato oppure l’ecopelle nella variante cromatica black2. La sostenibilità si estende anche al packaging, realizzato interamente in bambù e canna da zucchero materiali riciclabili e compostabili, mentre l’adattatore AC è realizzato per il 90% con contenuto riciclato post-consumo.

ThinkPad Z13 e Z16 sono alimentati da processori AMD Ryzen PRO di prossima generazione e saranno dotati del processore di sicurezza Microsoft Pluton per garantire maggiore sicurezza chip-to-cloud sui PC con sistema operativo Windows 11. Il processore di sicurezza Microsoft Pluton, ideato e aggiornato da Microsoft, riduce l’esposizione dei nuovi PC con Windows 11, proteggendo l’identità e i dati dell’utente oltre che gli applicativi.

Collaborazione esclusiva tra Lenovo e AMD

La collaborazione tra Lenovo e AMD riguarda anche la progettazione di una piattaforma all’avanguardia che snellisce tutte le parti del sistema, dall’elettronica all’hardware passando per il software. Il ThinkPad Z13, dotato dell’esclusivo processore di prossima generazione AMD Ryzen 7 PRO 3, offre un’esperienza di collaborazione ai massimi livelli. L’ottimizzazione del processore garantisce prestazioni audio e video fluide, potenzia al massimo la reattività e conferisce alla batteria una durata sorprendente per applicazioni quali Teams e Zoom. ThinkPad Z16 può essere inoltre configurato con la nuova scheda grafica dedicata AMD Radeon, basata sulle tecnologie smart AMD, per una maggiore produttività, la creazione di contenuti avanzati e il gaming non competitivo. Abbinato ai processori Ryzen, AMD Smart Shift Max garantisce un aumento immediato della potenza di CPU e GPU, mentre Smart Shift Eco è progettato per massimizzare l’efficienza della batteria.

Design funzionale

Ormai prossimi all’avvio dei festeggiamenti per il 30° anniversario di ThinkPad, siamo così orgogliosi dell’esperienza e dell’eredità maturate da ThinkPad da poter garantire anche per i decenni a venire il nostro impegno verso l’innovazione a beneficio degli utenti finali. Siamo entusiasti della significativa svolta evolutiva impartita al design di ThinkPad serie Z, che tuttavia non impedisce a ThinkPad Z13 e Z16 di fare da cassa di risonanza dei principi di design e progettazione essenziali fin dalle origini del brand.

ThinkPad serie Z integra caratteristiche estetiche e tecnologiche in grado di rendere ancora migliore la user experience di ciascun utente. Il minimalismo è volutamente sofisticato e ricercato. I display sono stati ottimizzati con l’inserimento di cornici ultrasottili in 16:10. La qualità delle audio e videoconferenze risulta migliorata dalla nuova communications bar che ha al suo interno una webcam Full HD più prestante con un sensore da 1,4 µm pixel e microfoni a doppio array. È stato introdotto un ForcePad tattile in vetro, largo 120 mm, in continuità con il poggiapolsi, sempre in vetro, per una digitazione rapida e semplice. Inoltre, tutti coloro che conoscono l’iconico TrackPoint rosso noteranno una nuova funzionalità: un doppio click sul TrackPoint consente di lanciare un QuickMenu di comunicazione per accedere velocemente alle impostazioni comuni della videocamera e del microfono.

Il nostro intento è di soddisfare gli utenti con un look che si distingue alla vista e al tatto, utilizzando materiali riciclati e mantenendo la promessa di un’esperienza eccezionale, garantendo al contempo ai dipartimenti IT prestazioni di classe enterprise, sicurezza, affidabilità e gestibilità.

Un’ulteriore garanzia viene dal fatto che Z13 e Z16 sono portatili ThinkPad e, proprio in quanto tali, vengono testati secondo gli standard militari MIL-Spec 810H e sono sottoposti ai medesimi severi controlli qualità di qualsiasi altro portatile della serie ThinkPad, una fase fondamentale nello sviluppo dei prodotti ThinkPad, soprattutto quando si impiegano nuovi materiali.

Tecnologie all’avanguardia

Realizziamo i nostri prodotti in base alle esigenze dei nostri clienti. Ciascun dettaglio è funzionale e ThinkPad Z13 e Z16 si distinguono proprio perché offrono agli utenti finali un risultato migliore. Tra gli elementi distintivi ricordiamo:

Ecopelle e alluminio riciclati di colore nero, confezione in bambù e canna da zucchero riciclabili

Communications bar con integrata una videocamera Full HD provvista di sensore più grande, otturatore elettronico per la privacy e microfono a doppio array

Rapporto screen-to-body (STB) più ampio tra i prodotti della famiglia ThinkPad: 91,6% (Z13) e 92,3% (Z16)

ForcePad tattile più grande, 120 mm

Opzioni visualizzazione nitida grazie al display OLED 2.8K con attivazione touch sul modello Z13 e al display OLED 4K sul modello Z16, entrambi con supporto Dolby Vision e bassa emissione di luce blu

Sistema di altoparlanti Dolby Atmos e tecnologia di cancellazione del rumore Dolby Voice con intelligenza artificiale

Nuova funzione con doppio click sul TrackPoint per lanciare un QuickMenu di comunicazione per l’accesso rapido alle impostazioni di videocamera e microfono

Z13 integra processori di prossima generazione AMD Ryzen PRO serie U con scheda grafica integrata AMD Radeon e processore di sicurezza Microsoft Pluton. Lo Z13 è inoltre disponibile in esclusiva con un processore AMD Ryzen PRO

Il modello Z16 integra processori di prossima generazione AMD Ryzen PRO serie H con scheda grafica integrata AMD Radeon o, come optional, con scheda grafica dedicata AMD Radeon, e monta il processore di sicurezza Microsoft Pluton.

I processori AMD Ryzen PRO 6000 con Qualcomm FastConnect 6900 offrono gestibilità avanzata e connettività Wi-Fi top nel settore sia sul modello Z13 che Z16. Inoltre, il Qualcomm 4-stream Dual Band Simultaneous[1] (DBS) presente sui processori AMD Ryzen PRO 6000 consente al Wi-Fi Dual Station, supportato in modo nativo su Windows 11, di mantenere una bassa latenza potenziale

Sistema operativo Windows 11 pre-installato

Lettore di impronte digitali match-on-chip integrato nella tastiera per maggiore sicurezza e comodità.

Dichiarazioni:

“Siamo estremamente orgogliosi della nostra eredità ThinkPad, ma non dobbiamo fermarci qui e punteremo tutto sulla soddisfazione dei nostri clienti, quelli già acquisiti e quelli nuovi. L’innovazione fa parte del nostro DNA: da progettazione e sviluppo fino alla realizzazione e alla catena distributiva. Continueremo ad alzare l’asticella, apportando modifiche e collaborando strettamente con i nostri partner AMD e Microsoft per fornire prodotti innovativi e più sicuri come ThinkPad Z13 e Z16, progettati per andare oltre le aspettative dei nostri clienti, presenti e futuri.” Jerry Paradise, Vice President Global Commercial Product Portfolio, Lenovo PC e Smart Devices.

“AMD PRO Technologies garantisce un ventaglio completo di funzionalità essenziali per le aziende moderne. Siamo molto felici di collaborare con Lenovo per la fornitura dei primi processori x86 al mondo che integrano il processore di sicurezza Microsoft Pluton da installare sui nuovi PC della famiglia ThinkPad. I dispositivi ThinkPad serie Z con tecnologia AMD PRO daranno agli utenti la sicurezza necessaria per navigare nel nuovo mondo del lavoro in modalità ibrida in modo rapido, affidabile e tranquillo.” Jason Banta, CVP e General Manager, OEM Client Computing di AMD.

“Il lavoro ibrido è ormai diventato la regola che costringe gli utenti a ricercare nuovi livelli di collaborazione e sicurezza. Per la prima volta in un PC per uso aziendale, il processore di sicurezza Microsoft Pluton integrato nei processori AMD Ryzen PRO 6000 di cui sono dotati i modelli ThinkPad Z13 e Z16 con sistema operativo Windows 11 consentiranno la protezione dell’identità, dei dati e delle app degli utenti chip-to-cloud. La potente combinazione di queste tecnologie aiuterà gli utenti ad aumentare produttività e impegno, con la tranquillità di chi sa di poter contare sulla protezione necessaria per far fronte alle minacce di oggi e di domani.” - David Weston, Partner Director di Enterprise e OS Security di Microsoft Corp.

Prezzi e disponibilità per il mercato US:

Il ThinkPad Z13 sarà disponibile da maggio 2022 a partire da 1.549 dollari.

Il ThinkPad Z16 sarà disponibile da maggio 2022 a partire da 2.099 dollari.

Prezzi e disponibilità per il mercato italiano saranno comunicati in seguito.