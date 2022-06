Lenovo estende il programma Affidabilità Garantita sui prodotti consumer, rimborso fino a 1000 euro

Lenovo estende il programma Affidabilità Garantita per tutti i prodotti consumer, PC, tablet e monitor acquistati entro il 31 marzo 2023. L’iscrizione al programma consente di ricevere fino a un massimo di 1000 euro di rimborso su PC notebook, desktop, all-in-one e fino a 350 euro di rimborso per tablet e monitor che dovessero sviluppare guasti tecnici dopo 30 giorni e fino a 365 giorni dalla data di acquisto, oltre alla possibilità di far riparare il proprio dispositivo.

Grazie al programma Affidabilità Garantita è quindi possibile sia ottenere un rimborso, sia riavere il prodotto riparato; non sono compresi i danni accidentali e i guasti dovuti a incuria o a un utilizzo improprio.

Affidabilità Garantita è disponibile per tutti i prodotti consumer di Lenovo, PC laptop, desktop e all-in-one, tablet e monitor, acquistati entro il 31 marzo 2023 attraverso qualsiasi canale; per accedere al programma è necessario registrarsi al link https://lenovopromotions.com/affidabilita/it-IT entro 15 giorni dall’acquisto del prodotto indicando i propri dati anagrafici e il numero di serie del prodotto.

Qualora si verificasse un guasto, l’utente può contattare l’assistenza di Lenovo al numero 0230310000 o via web presso https://support.lenovo.com/it/it/ segnalando il guasto che sarà preso in carico dal servizio tecnico. Entro 30 giorni dalla data della riparazione, sarà possibile presentare la richiesta di rimborso.

“Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati ottenuti dal programma al lancio, un’iniziativa deidcata al mercato italiano, che rientra nella nostra visione di attenzione ai clienti e massima affidabilità dei nostri prodotti” – ha commentato Valentina Fracassi, Marketing Manager di Lenovo in Italia. “Vogliamo che i nostri clienti abbiano la migliore esperienza d’uso con la tecnologia, non solo dal punto di vista delle prestazioni e del design, ma anche dei servizi e dell’affidabilità. Con Affidabilità Garantita consentiamo ai clienti che scelgono Lenovo di fare affidamento in ogni occasione su un supporto tecnico di qualità superiore.”