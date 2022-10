Lenovo mostra il prototipo di PC arrotolabile a Tech World 22

Lenovo ha tenuto oggi il suo evento annuale globale dedicato all’innovazione, il Tech World, durante il quale ha mostrato la propria visione sull'evoluzione della collaborazione tra utenti, spazi e dispositivi e le infinite possibilità di applicazione sia nel mondo reale che nel Metaverso. Lenovo ha presentato nuovi prototipi, soluzioni e novità tecnologiche che anticipano il modo in cui si lavora, impara e collabora nel mondo digitale. L'azienda ha anche annunciato la sua visione strategica per raggiungere la quota zero emissioni nette, attraverso una pianificazione concreta e collaborativa per affrontare una delle più grandi sfide dell'umanità.

Lenovo ha presentato diverse innovazioni, inclusa l’anteprima del prototipo di PC e smartphone arrotolabile. Con l'integrazione della potenza computazionale negli schermi arrotolabili si ottiene maggiore produttività, intrattenimento e connettività su uno schermo dinamico, regolabile e più grande, in un dispositivo più piccolo, che risponde quindi alle necessità degli utenti migliorando la produttività del lavoro ibrido.

È stata svelata la soluzione olografica interattiva e fisica per la comunicazione immersiva in telepresenza e per il lavoro di squadra, chiamata Cyber Spaces. Con la proliferazione dei dati a cui stiamo assistendo in modo continuo, Lenovo ha mostrato come le sue innovazioni, potenziate dall'intelligenza artificiale e le tecnologie di edge computing, stiano consentendo un'elaborazione più rapida dei dati all'origine della sua creazione, trasformando le città, la medicina di precisione e il settore retail.

"La tecnologia sta trasformando il nostro futuro spazio di lavoro e spazio abitativo in una combinazione di mondi virtuali e fisici, resi possibili dalla potenza della nuova infrastruttura IT che è diffusa, prevista e on demand", ha affermato Yuanqing Yang, Presidente e CEO di Lenovo. “Il potere dell'innovazione non è solo la digitalizzazione e la smartificazione di tutti i settori, ma anche la soluzione alle più grandi sfide dell'umanità. A tal fine, Lenovo ha raddoppiato l’investimento in ricerca e sviluppo affinché la tecnologia intelligente possa contribuire in modo efficace a un mondo in rapida evoluzione".

Al Tech World '22, Lenovo ha presentato:

Innovazioni di forma dei dispositivi arrotolabili

Lenovo e Motorola hanno presentato prototipi di smartphone e laptop arrotolabili, anticipando una nuova era in cui questa forma dei dispositivi consente più contenuti e offre enormi possibilità per il futuro di migliorare il lavoro e la vita in modalità ibrida. Progettato per semplificare il multitasking, la navigazione e l’utilizzo della tecnologia in movimento, il nuovo concept rollable è compatto, ma non sacrifica le dimensioni dello schermo, consentendo ai contenuti sullo schermo di essere adattati dinamicamente al dispositivo, mentre lo schermo espandibile scorre verso la base interna del PC e dello smartphone.

Innovazioni per la produttività

L' app Lenovo Freestyle consente il controllo e la collaborazione universale tra un tablet e un PC, consentendo agli utenti di accoppiare e trasformare senza problemi il proprio tablet in un secondo schermo portatile per estendere lo spazio desktop o farlo diventare un touchscreen wireless per il proprio laptop.

consente il controllo e la collaborazione universale tra un tablet e un PC, consentendo agli utenti di accoppiare e trasformare senza problemi il proprio tablet in un secondo schermo portatile per estendere lo spazio desktop o farlo diventare un touchscreen wireless per il proprio laptop. Gli smartphone Motorola edge includono Ready For Platform , che estende le capacità dello smartphone a schermi più grandi e consente un'esperienza desktop mobile, sessione gaming tipo consolle, streaming di contenuti e chat video.

includono , che estende le capacità dello smartphone a schermi più grandi e consente un'esperienza desktop mobile, sessione gaming tipo consolle, streaming di contenuti e chat video. Lenovo ha presentato la soluzione Remote Work Enablement , che fornisce hardware, software e servizi premium agli utenti e consente ai lavoratori da remoto di effettuare in modo rapido e immediato la configurazione dell’area di lavoro.

, che fornisce hardware, software e servizi premium agli utenti e consente ai lavoratori da remoto di effettuare in modo rapido e immediato la configurazione dell’area di lavoro. Lenovo ha anche presentato un concetto futuristico chiamato Cyber Spaces , che replica un'esperienza face-to-face fornendo una soluzione olografica fisica interattiva per la comunicazione in telepresenza e il lavoro di squadra.

, che replica un'esperienza face-to-face fornendo una soluzione olografica fisica interattiva per la comunicazione in telepresenza e il lavoro di squadra. Inoltre, Lenovo ha mostrato i progressi nelle "virtual personas" o "digital human", per affrontare le sfide poste dalle videoconferenze tradizionali, tra cui larghezza di banda, qualità e privacy.

Soluzioni IA

Lenovo ha presentato la soluzione Production Decision Engine , che utilizza IA e big data per affrontare le sfide della digitalizzazione. Supplier 360 identifica, analizza e mitiga i rischi della supply chain per aiutare a pianificare gli scenari ipotetici.

, che utilizza IA e big data per affrontare le sfide della digitalizzazione. identifica, analizza e mitiga i rischi della supply chain per aiutare a pianificare gli scenari ipotetici. L'azienda ha anche presentato la soluzione Smart Services , che prevede eventuali esigenze di riparazione e ottimizza la gestione di reti, l’intervento di tecnici dell'assistenza e il supporto logistico.

, che prevede eventuali esigenze di riparazione e ottimizza la gestione di reti, l’intervento di tecnici dell'assistenza e il supporto logistico. Lenovo ha mostrato come la sua soluzione Virtual Classroom offra insegnanti virtuali agli studenti, fornendo test e consigli personalizzati.

offra insegnanti virtuali agli studenti, fornendo test e consigli personalizzati. La nuova soluzione di collaborazione video da remoto connette i lavoratori in prima linea con esperti da remoto per eseguire lavori di riparazione tramite indicazioni in tempo reale.

Visione per il Net-Zero entro il 2050

Lenovo ha condiviso la sua visione per emissioni net zero e il suo primo passo verso quella visione con obiettivi di riduzione delle emissioni a breve termine per il 2030. Lenovo sta allineando i suoi obiettivi di riduzione delle emissioni all'iniziativa Science Based Targets sia a breve che a lungo termine per contribuire agli obiettivi dell'accordo di Parigi.

Lenovo ha evidenziato le innovazioni che la aiuteranno a realizzare la sua visione per lo zero netto e le azioni che l'azienda sta intraprendendo tra prodotti e produzione per ridurre la propria impronta di carbonio.

Gli esperti intervenuti hanno chiarito la necessità di standard credibili e collaborazione tra enti pubblici e privati al fine di compiere progressi verso un futuro più intelligente e sostenibile, chiarendo al contempo il significato e l'importanza degli impegni net-zero.

Tecnologie perimetrali e di intelligenza artificiale che consentono l'elaborazione dei dati di nuova generazione

Lenovo e VMware hanno annunciato un Protocollo d’Intesa per Edge e Cloud Innovation Labs, con piani in corso per lo sviluppo di soluzioni edge, AI e multi-cloud co-ingegnerizzate che aiuteranno ad accelerare la trasformazione del business negli ambienti di produzione e retail.

Lenovo ha presentato la serie di server ThinkEdge , inclusi SE350 e SE450, per mostrare come i server si comportano in modo efficiente in condizioni estreme, con GPU ad alte prestazioni per supportare applicativi di IA pesante.

, inclusi SE350 e SE450, per mostrare come i server si comportano in modo efficiente in condizioni estreme, con GPU ad alte prestazioni per supportare applicativi di IA pesante. Lenovo ha inoltre presentato XClarity , una piattaforma di gestione del software cloud unificata e aperta che semplifica l'orchestrazione, l'implementazione, l'automazione, la misurazione e il supporto dell'IT dall'edge al cloud. L'azienda ha anche presentato la piattaforma Edge Cloud , che abilita varie applicazioni nei settori verticali, nonché la soluzione di hybrid cloud , che copre l'intero ciclo di vita dalla creazione, migrazione, utilizzo e gestione del cloud ibrido.

, una piattaforma di gestione del software cloud unificata e aperta che semplifica l'orchestrazione, l'implementazione, l'automazione, la misurazione e il supporto dell'IT dall'edge al cloud. L'azienda ha anche presentato la , che abilita varie applicazioni nei settori verticali, nonché la , che copre l'intero ciclo di vita dalla creazione, migrazione, utilizzo e gestione del cloud ibrido. Inoltre, TruScale, un modello all-inclusive basato su abbonamento, si è esteso a più clienti.

Lenovo ha anche svelato i risultati della ricerca multi-settore realizzata su scala globale su 500 Chief Technology Officer (CTO). Lo studio ha svelato i punti di vista di CTO su come l'IT tradizionale continuerà a evolversi in una "nuova architettura IT" in cui i dispositivi client, l'edge computing, il cloud computing, la rete e l'IA lavorano tutti insieme per affrontare le sfide del digitale e fornire soluzioni che promuovono un'ulteriore digitalizzazione globale in tutti i settori.

Tech World '22 coincide con la celebrazione globale Think30 di Lenovo, in onore dei 30 anni di design mirato e innovazione ingegneristica di ThinkPad e ThinkSystem. Basandosi su questa eredità, l'azienda ha presentato il più ampio miglioramento del portafoglio aziendale della sua storia, progettato per accelerare la modernizzazione IT globale con le nuove Lenovo Infrastructure Solutions V3, e ha celebrato oltre 200 milioni di dispositivi ThinkPad venduti. Lenovo continua a ridefinire le innovazioni dei dispositivi, anche con il recente lancio del nuovo ThinkPad X1 Fold, la prossima generazione del primo PC pieghevole al mondo.

Il presidente e CEO di Lenovo, Yuanqing Yang, ha tenuto il discorso di apertura di Tech World '22 e ha condiviso la propria visione su come la tecnologia intelligente di Lenovo sta consentendo alle persone di tutto il mondo di cambiare il proprio mondo in meglio.

Nel keynote, Yang è stato raggiunto dai business leader di Lenovo e dai principali CEO globali, tra cui Cristiano Amon, Presidente e CEO di Qualcomm; Pat Gelsinger, CEO di Intel; Julie Sweet, Presidente e CEO di Accenture; così come Lisa Su, CEO di AMD, e Arvind Krishna, Presidente e CEO di IBM. Clienti e partner, tra cui Stefano Domenicali, Presidente e CEO di Formula 1® e Panos Panay, Executive Vice President e Chief Product Officer di Microsoft, hanno discusso del ruolo della tecnologia intelligente di Lenovo nel potenziamento della trasformazione intelligente.

Il dottor Yong Rui, Chief Technology Officer di Lenovo, ha discusso di come Lenovo svilupperà soluzioni tecnologiche nel Metaverso per potenziare la trasformazione intelligente. Ha evidenziato come la tecnologia di base e le innovazioni di Lenovo su dispositivi, server, software e soluzioni collegheranno il mondo virtuale e quello fisico.

Durante la sessione principale, Luca Rossi, President dell'Intelligent Devices Group di Lenovo, ha presentato nuovi prototipi. Dalle innovazioni in ambito consumer, soluzioni che migliorano vita e produttività delle persone, ai nuovi fattori di forma come il PC laptop arrotolabile e i prototipi per smartphone, e persino soluzioni emergenti di intelligenza artificiale e nel Metaverso come la nuova soluzione di realtà virtuale Lenovo ThinkReality VRX che avranno un impatto sulle generazioni future mentre navigano la trasformazione digitale in un mondo in rapida evoluzione.

Kirk Skaugen, President dell'Infrastructure Solutions Group di Lenovo, ha presentato l'evoluzione del computing everywhere. Kirk ha discusso della necessità di sfruttare immediatamente i dati di tutti i settori per trasformarli in modo intelligente. L'infrastruttura intelligente di Lenovo sta consentendo questa trasformazione, tramite server, storage e servizi. Kirk è stato affiancato dai leader di VMware e del Barcelona Supercomputing Center mentre ha mostrato come Lenovo stia guidando l'IA all'edge per aiutare i clienti a sfruttare la potenza della crescita globale dei dati (che dovrebbe raddoppiare entro il 2025) nel moderno panorama IT in rapida evoluzione.

Ken Wong, Executive Vice President e President di Lenovo Solutions & Services Group, ha discusso di come il ruolo di un CIO si sia ampliato con la digitalizzazione del mondo. Ken ha anche evidenziato il valore delle soluzioni industriali nel Metaverso, l'importanza delle soluzioni per lo spazio di lavoro digitale e come l'ottimizzazione della gestione dei binari per gli ingegneri può migliorare le infrastrutture come i trasporti pubblici, in tempo reale. Claudia Contreras, Executive Director dei Global Sustainability Services di Lenovo, sottolinea inoltre che i servizi di Lenovo possono aiutare i clienti a raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità, indipendentemente da dove si trovino nel loro percorso.

Laura Quatela, Senior Vice President e Chief Legal Officer di Lenovo, ha evidenziato i modi in cui Lenovo sta lavorando per una maggiore sostenibilità attraverso le sue offerte di dispositivi nel suo viaggio verso il net-zero. Oltre alle innovazioni di device sostenibili, Laura condivide le innovazioni sostenibili che Lenovo sta apportando per aprire la strada nella produzione a basse emissioni, nonché le intenzioni di Lenovo di condividere e segnalare i propri progressi per un approccio credibile e collaborativo alla riduzione delle emissioni. Questi sforzi di sostenibilità sono stati rafforzati dall'annuncio conclusivo di Yang dell'impegno di Lenovo per una visione per lo zero netto entro il 2050.

Visita la home page di Lenovo Tech World '22 per specifiche complete, immagini e ulteriori informazioni.