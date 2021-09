Lenovo presenta Lenovo Virtual Showroom, il primo showroom virtuale dedicato alle tecnologie smart di Lenovo

Lenovo presenta Lenovo Virtual Showroom, il primo showroom virtuale dedicato alle tecnologie smart di Lenovo. Si tratta di un ambiente digitale in cui gli utenti possono scoprire i prodotti e interagire con gli addetti vendita via chat, chiamata o videochiamata per essere guidati verso la scelta del prodotto migliore o semplicemente per avere maggiori informazioni sulle diverse soluzioni Lenovo.

Lenovo Virtual Showroom è disponibile da oggi in anteprima per Spazio Lenovo dal sito web www.lenovovirtual.it.

Navigando in Lenovo Virtual Showroom, che riproduce fedelmente tutti gli ambienti di Spazio Lenovo, gli utenti potranno consultare schede tecniche, visionare immagini in 3D e video e iniziare una conversazione con uno dei Tech Coach presenti in Corso Matteotti a Milano, chiedendo consigli e suggerimenti. Quando l’utente ha scelto il prodotto con le specifiche di suo interesse, lo potrà ordinare dal sito e ritirarlo in Spazio Lenovo, oppure richiedere la spedizione gratuita a casa in tutta Italia.

Lenovo Virtual Showroom sarà disponibile in anteprima con un layout totalmente personalizzato anche sul sito di e-commerce di Unieuro, il leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, dove oltre a interagire con gli addetti vendita e visualizzare i prodotti, sarà possibile acquistarli online.

Nell’ambiente digitale creato per Unieuro l’utente può muoversi all’interno dello store a 360 gradi. Ogni dispositivo ha un’area dedicata: dai PC ai tablet, dai dispositivi da gaming ai monitor fino agli smartphone e gli accessori ed è possibile approfondire la conoscenza dei prodotti, di servizi quali il programma Affidabilità Garantita di Lenovo o Lenovo Vantage e, una volta scelta la configurazione, procedere con l’acquisto del prodotto – grazie anche al supporto dei Tech Coach.

“Lenovo Virtual Showroom consente ai nostri clienti una nuova esperienza attraverso la quale possono interagire con i prodotti e il brand di Lenovo ovunque si trovano”, ha commentato Natasha Perfetti, Country Marketing Manager di Lenovo per l’Italia. “Come parte della nostra strategia di customer centricity, vogliamo entrare direttamente in contatto con i consumatori, offrendo loro un’integrazione all’esperienza che vivono in negozio, andando oltra alla navigazione tra diversi prodotti, fornendo un ricco sistema di contenuti e punti di contatto, compresa la possibilità di conversare con persone reali anche da remoto”.

“Fin dall’estate 2020, impattata da restrizioni e necessità di distanziamento sociale, Unieuro ha introdotto servizi spiccatamente omnicanale che permettono l’interazione a distanza tra il cliente e il punto vendita, sfruttando le tecnologie più avanzate. La partnership con Lenovo conferma il nostro approccio smart alla digitalizzazione delle abitudini di consumo e rafforza la user experience del nuovo Unieuro.it, il sito che sta rivoluzionando l’e-commerce di tecnologia in Italia” ha commentato Diego Farabegoli, Category Manager Information Technology di Unieuro.

La realizzazione e l’implementazione del virtual showroom è stata curata da Bluemotion, società di comunicazione visiva che realizza ambientazioni fotorealistiche, animazioni 3D ed esperienze interattive immersive.

“L’esperienza che vivono i clienti Lenovo e Unieuro all’interno del Virtual Showroom è molto coinvolgente, immersiva, affascinate. Il coinvolgimento viene alimentato di continuo dalla curiosità di scoprire lo Spazio e i prodotti che l’azienda propone. Attraverso le leve della curiosità e della scoperta l’utente si immerge nel brand dedicandogli molto più tempo. L’estetica degli spazi reali e virtuali è progettata per catturare lo sguardo (e la mente) dello spettatore che ne rimane affascinato! I Virtual Showroom Lenovo e Unieuro sono un nuovo modo di creare connessioni emotive tra i brand e le persone”, ha aggiunto Emiliano Sagnotti, CEO Bluemotion.