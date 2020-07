Lenovo presenta lo smartphone da gaming Legion Duel

Il mobile gaming è in continua crescita grazie a una selezione più ampia di titoli e alla tecnologia 5G che consente velocità super-rapide in un maggior numero di luoghi a garanzia di un gaming sempre più emozionante. Lenovo Legion entra in scena per dare al mobile gaming moderno la potenza sufficiente e un’esperienza di gioco migliore su smartphone Android.

A tre anni dal lancio del sub-brand di gaming, Lenovo presenta Lenovo Legion Phone Duel, il potente e immersivo smartphone a ricarica rapida con 5G sub-6 per una migliore copertura e velocità testate fino a 2,52 Gb/s. È stato creato appositamente per i gamer in movimento che cercano alte prestazioni e preferiscono il comfort e i vantaggi derivanti dal giocare interamente in modalità orizzontale. Puoi scegliere l’esperienza di visualizzazione che preferisci, anche quando invii mail o sei in chat. Con sei temi personalizzati tra cui scegliere, ciascuno con specifici dettagli di design, colore e icone su temi amati dai gamer, puoi rimanere in modalità di visualizzazione orizzontale per il gaming, o passare al verticale. Inoltre, la modalità home consente di inviare contenuti o giocare su un monitor esterno o un TV connesso utilizzando una tastiera wireless e un mouse, oppure con i tuoi accessori connessi via cavo attraverso una dock.

Progettato per i gamer, Lenovo Legion Phone Duel consente di giocare come su una console gaming mobile con notevoli strumenti virtuali, funzionalità per il gaming e una batteria ottimizzata che dura fino a un’intera giornata di uso normale dello smartphone. Ottieni la piena funzionalità, la percezione ergonomica e la portabilità tascabile di uno smartphone senza ingombranti comandi esterni. Il suo joystick virtuale e i doppi pulsanti di attivazione a ultrasuoni sono integrati e il doppio motore a vibrazione fornisce un feedback realistico per un'immersione più profonda nel gameplay.

Lenovo è tra i primi a presentare un dispositivo basato sull’innovativa piattaforma mobile 5G Qualcomm Snapdragon 865 Plus, che offre prestazioni eccezionali su tutta la linea per un gaming Qualcomm Snapdragon Elite incredibilmente veloce, oltre al supporto globale del 5G. Per una maggiore efficienza energetica, è possibile avere chip di memoria avanzati di quinta generazione, una RAM LPDDR5 ad alta capacità fino a 16 GB o la configurazione opzionale da 12 GB e un ampio spazio di archiviazione di UFS 3.1 fino a 512 GB.

Spunti di lettura: Qualcomm annuncia il SoC Snapdragon 865 Plus 5G, anche quest'anno si va di overclock

Progettato per restituire animazioni nitide tramite un display touchscreen in vetro AMOLED da 6,65 pollici Full HD (2340 x 1080) con frequenza di aggiornamento di 144Hz per garantire video e scene di gioco incredibilmente colorati e nitidi, ti farà vedere le tue esperienze di gaming preferite in una luce tutta nuova. La frequenza di campionamento ultrarapida dei comandi touch di 240Hz di Lenovo Legion Phone Duel ti farà anche pensare a come hai fatto finora a sopportare il lag.

Una mission condivisa

Giocare su smartphone può richiedere molte risorse. Tenendo presente ciò, gli ingegneri e i progettisti di Lenovo Legion hanno lavorato con la comunità di gaming per dare priorità agli attributi di prodotto più apprezzati. A quanto pare, molti mobile gamer concordano con i giocatori su PC per quanto riguarda le caratteristiche indispensabili che il prodotto deve avere: prestazioni equilibrate, carica affidabile e un’immersività coinvolgente ed emozionante. Il problema che si presenta nell’inserire questi livelli di prestazioni in uno smartphone, che si tiene in un palmo di mano, è che le parti interne tendono a surriscaldarsi. La domanda era come renderle il più fresche possibile per il giocatore. Avendo già raccolto all'inizio di quest'anno nella linea di PC Lenovo Legion la sfida di utilizzare sistemi di gestione termica più intelligenti, garantire prestazioni incredibili e altro ancora, il team Lenovo Legion era ben posizionato per soddisfare le esigenze condivise dei giocatori su mobile e su PC.

Carico, fresco e chiaro

Inventando metodi avanzati per dissipare meglio il calore con un duplice sistema di raffreddamento a liquido e tubi di rame, oltre a spostare le batterie doppie da 2500mAh ai lati dove le mani dei giocatori si sarebbero appoggiate (anziché costringerli a toccare la scheda – più soggetta a riscaldamento – che racchiude il processore), Lenovo ha reso lo smartphone più facile da tenere in mano, estendendo al contempo il gameplay senza timore di surriscaldamenti.

Una comoda porta di ricarica centrale significa che il cavo non sarà d'intralcio quando è necessario ricaricare la batteria durante l’uso in modalità orizzontale. La ricarica turbo da 90W completa richiede entrambi i cavi di ricarica (dalle porte centrale e laterale) per alimentare entrambe le batterie per un totale di 5000mAh sommati. Passa da zero fino al 50% di carica in soli 10 minuti e una carica completa richiede solo 30 minuti.

Migliora le tue prestazioni di gioco con un audio che ti consente di disporre di uno scenario più chiaro per combattere le tue battaglie. In questo modo potrai reagire ancora più velocemente ai passi degli inseguitori che senti dietro di te. Questo è reso possibile dai due altoparlanti stereo frontali con grandi casse acustiche da 1,4cc che garantiscono una qualità del suono sorprendente e di ampia portata.

Abbina tutto questo ai controlli virtuali del gamepad per simulazioni touch and move grazie a Lenovo Legion Assistant. Vibrazioni tattili dinamiche quasi istantanee, generate da motori dedicati all’interno del dispositivo, simulano la sensazione dei colpi inferti e subiti durante il gioco. Un sensore giroscopico integrato rileva i movimenti e le variazioni complesse di orientamento, ad esempio quelle che avvengono guardando un video a 360°, o quando lo schermo si auto-ruota ogni volta che il dispositivo ruota sul suo asse orizzontale. Benché molti smartphone Android siano già dotati di questa funzionalità, Lenovo Legion Phone Duel utilizza il giroscopio interno per ottimizzare l’esperienza di gioco dell’utente, sia per prendere la mira sia per spostare i personaggi in una direzione diversa.

Questi segnali tattili su schermo sono mappati su sensori giroscopici che inviano continuamente dati al driver del display ottenendo rotazioni fluide e l’esecuzione di comandi durante il gioco. Basta inclinare e ruotare il telefono per prendere la mira o utilizzarlo come volante nel tuo gioco di guida preferito. Per un’esperienza di gioco ancora più tattile, vi sono le funzioni Audio to Vibration (A2V), uno strumento che analizza i segnali direzionali audio provenienti dal gioco in modo da abilitare le simulazioni associate, consentendoti di sentire suoni e vibrazioni sul lato desto se – ad esempio – la vettura è stata colpita su quel lato.

Luci, fotocamera, cattura

Progettato per offrire ai giocatori una presa migliore, con i suoi 239 grammi il telefono è robusto e misura 9,9 mm nel suo punto più spesso. Mostra la tua passione per il gaming scegliendo un rosso ad alto numero di ottani o un blu freddo con effetti di illuminazione RGB programmabili per l’icona "Y” di Lenovo Legion e per il retro della fotocamera selfie pop-up. Per un'esperienza più coinvolgente le luci si possono anche programmare per farle cambiare dinamicamente a seconda degli effetti in-game.

Basterà usare le funzioni di trasmissione mobile perché gli streamer dei canali YouTube e Twitch abbandonino per sempre i loro studi di registrazione casalinghi. Quattro microfoni con funzionalità di cancellazione dei rumori di fondo registrano l'audio da tutto l’ambiente circostante per consentire agli streamer di registrarsi facilmente dal vivo in occasione di eventi di eSport.

Con il dashboard personalizzato Lenovo Legion Realm per la gestione del software, ovunque si trovino, i giocatori possono modificare le impostazioni delle prestazioni hardware, scorrere gli ultimi titoli scaricabili in Google Play e selezionare la rete abilitata che offre la migliore qualità e/o il minor traffico in quel momento, ad esempio WLAN, 5G o Wi-Fi 6, per contribuire a ridurre la latenza video e in-game.

Cattura filmati HD con risoluzione 1080p e registra in 4K fino a 30 FPS (fotogrammi al secondo) per una estrema chiarezza con una telecamera frontale da 20MP ad elevata potenza che rimane nascosta all'interno della cornice quando non è in diretta streaming per offrire un look pulito, dotata anche di sistema di retrazione automatica per la protezione in caso di cadute. In dotazione c’è inoltre una fotocamera posteriore da 64MP ad alta risoluzione per foto con risoluzione da 64MP, che dispone anche di un sensore a quadruplo pixel per scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 16MP in condizioni di buio e luminosità.

Per auto-registrare la propria voce e le proprie reazioni mentre si gioca, è sufficiente riattivare la fotocamera anteriore integrata durante il gioco per registrare e sovrapporre simultaneamente la tua immagine sullo schermo. Questa funzione è compatibile con le più diffuse app di streaming. Con un obiettivo video multiplo, chiunque può ospitare un canale di streaming. È possibile rimuovere lo sfondo e utilizzare l'IA per potenziare automaticamente la propria immagine tramite il selfie editor con diversi originali filtri di fotoritocco e opzioni di correzione creandosi così un proprio stile. Al momento del lancio, gli utenti possono migliorare da soli le immagini con i nostri sistemi di regolazione programmati per un aspetto più bilanciato e, in seguito, tramite un aggiornamento del telefono, questa funzione permetterà anche agli utenti di regolare le impostazioni dei filtri a loro piacimento (fino a 100 livelli di intensità variabile), prima di condividere clip stilizzate. Il dispositivo supporta anche l'applicazione di divertenti adesivi di realtà aumentata chiamati Playground "Playmoji".

Con Lenovo Legion Phone Duel, non appena un giocatore termina una sessione, è possibile rivedere al volo tutti i momenti salienti del gioco tramite una schermata di anteprima, quindi basta selezionare e poi unire insieme le clip registrate, se lo si desidera, prima di condividerle facilmente con gli altri.

E se hai appena messo K.O. un nemico in una partita ma ti sei dimenticato di registrare il record, non temere! Basta usare un dito per far scorrere il tuo tasto destro a scatto a ultrasuoni verso sinistra per tornare indietro nel tempo e rivivere i momenti da eroe registrando all’istante ciò che è appena successo per condividere la prova della tua vittoria con i compagni di battaglia, i fan e gli amici.

Prezzi e disponibilità

La disponibilità di Lenovo Legion Phone Duel (in Cina denominato Lenovo Legion Phone Pro) è prevista all’inizio di luglio in Cina e in mercati selezionati di Asia Pacifico, EMEA (Europa, Medio Oriente, Africa) e in seguito in America Latina. La disponibilità e la tempistica di rilascio possono variare per singolo mercato.