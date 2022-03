Lenovo presenta un software di internet filtering e protezione digitale per la didattica moderna

In occasione di Bett 2022, Lenovo ha annunciato oggi la disponibilità della nuova offerta software Lenovo NetFilter basato su intelligenza artificiale che si aggiunge al suo ampio portfolio di prodotti per la scuola, con il fine di migliorare l’apprendimento in un momento di cambiamento della didattica.

Sicurezza digitale più smart per tutti

Dal momento che ci si affida sempre di più alla tecnologia per agevolare l'apprendimento, gli studenti hanno a disposizione un numero sempre maggiore di dispositivi rispetto al passato. Proprio per questo, aumentano le preoccupazioni di molti insegnanti ed educatori in merito a pericoli digitali quali contenuti espliciti, attacchi malware e cyberbullismo.

Lenovo NetFilter si aggiunge a LanSchool, il premiato software Lenovo per la gestione della classe, creando così una suite di soluzioni in grado di garantire maggiore sicurezza e coinvolgimento durante l’apprendimento digitale.

Il programma di sicurezza digitale 2-in-1 Lenovo NetFilter offre alle scuole, inoltre, protezione contro le minacce informatiche per consentire l’intercettazione e il blocco da attacchi malware. Con Lenovo NetFilter, le reti della scuola beneficiano di una migliore protezione contro virus, attacchi informatici, spyware, phishing e altre minacce che possono provenire dal mondo digitale. Per aumentare ulteriormente la sicurezza, le scuole potranno aggiornare il proprio sistema a Lenovo NetFilter+ per monitorare la digitazione al fine di individuare parole chiave sospette e allertare gli insegnanti sollecitandone l’intervento. Questa protezione è di supporto anche per intercettare eventuali problematiche in essere quali depressione, cyberbullismo e autolesionismo e di individuare contenuti a sfondo sessuale sugli account della scuola.

Altre innovative soluzioni per la scuola includono:

Le soluzioni Lenovo Hybrid Classroom, una piattaforma di collaborazione più intelligente, che aiuta gli insegnanti a creare ambienti di apprendimento più immersivi e flessibili, a supporto di studenti che si trovano in diversi luoghi durante la lezione.

Lenovo LanSchool è il software per la gestione della classe che consente agli insegnati di collegarsi con gli studenti e creare esperienze online più strutturate, sia in presenza che da remoto. Grazie a funzionalità molto apprezzate, quali monitoraggio e condivisione dello schermo, messaggistica e notifiche web, LanSchool consente ai docenti di guidare la didattica lavorando con classi connesse.

L’installazione automatica comporta maggiori livelli di sicurezza e fluidità del sistema, ottimi livelli di personalizzazione, senza contare che la Protezione contro i danni accidentali post-consegna copre eventuali incidenti occorsi oltre il termine di garanzia del sistema.

La tutela dei dati e la garanzia di massima protezione per studenti e insegnati sono aspetti fondamentali. Le soluzioni di sicurezza Lenovo ThinkShield4, tra cui Absolute, sono in grado di rintracciare, valutare e gestire i dispositivi; SentinelOne offre una sicurezza endpoint con AI attraverso la prevenzione, il rilevamento e la risposta in tempo reale ad attacchi malware noti e nuovi

Visita Lenovo Education per ulteriori informazioni sulle soluzioni Lenovo per la didattica moderna:

Prezzi e disponibilità EMEA:

Lenovo Net Filter è già disponibile con prezzi a partire da 7,75€.