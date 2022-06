Level Infinite porta Nightingale, Warhammer 40,000: Darktide, Metal: Hellsinger e Tower of Fantasy alla Summer Games Fest

Level Infinite, brand dedicato a fornire videogiochi di alta qualità a un pubblico globale su ogni piattaforma, ha annunciato oggi la sua lineup di titoli in arrivo al Summer Games Fest e ai Play Days.

Nell'ambito del Kick Off del Summer Games Fest, sono stati presentati i nuovi trailer di Nightingale di Inflexion Games, Warhammer 40.000: Darktide di Fatshark e Metal: Hellsinger di Funcom. I tre giochi saranno inoltre affiancati da Tower of Fantasy con demo e discussioni con i membri dei team di sviluppo durante l'evento Summer Games Fest Play Days.

"Il Summer Games Fest rappresenta un'eccellente opportunità per Level Infinite di mostrare il fantastico lavoro di alcuni dei nostri talentuosi sviluppatori", ha dichiarato Pete Smith, Vice President of Partnership di Level Infinite. "Questi titoli mettono in mostra le grandi capacità dei nostri studios e la nostra dedizione a fornire esperienze di gioco eccellenti su tutte le piattaforme, dal PC alle console fino ai dispositivi mobile".

Nightingale, sviluppato e pubblicato da Inflexion Studios, è un gioco survival-crafting a mondo condiviso, ambientato in un ricco scenario fantasy vittoriano. I giocatori si tufferanno attraverso dei portali dove l'avventura e il mistero attendono in una miriade di mondi bellissimi e sempre più pericolosi. Nightingale arriverà su PC in Early Access nel corso dell'anno.

Per maggiori informazioni: https://www.playnightingale.com/

Warhammer 40.000: Darktide, sviluppato e pubblicato da Fatshark, è un intenso gioco d'azione cooperativo per 4 giocatori ambientato nella città alveare di Tertium. Seguito del franchise del fortunato Vermintide, best seller e pluripremiato titolo di Fatshark, l'attesissimo gioco permette ai giocatori di combattere insieme agli amici contro orde di nemici in questa nuova esperienza di Warhammer 40.000. Da quando Warhammer 40.000: Darktide è stato annunciato, è entrato stabilmente nella Top 10 di Steam dei giochi più desiderati. Disponibile dal 13 settembre su PC e Xbox Series X|S.

Per maggiori informazioni: https://www.playdarktide.com/

Metal Hellsinger è uno sparatutto ritmico in salsa heavy metal pubblicato da Funcom e sviluppato da The Outsiders. Combatterete attraverso l'inferno sulle note di alcuni dei più grandi nomi del metal, come Serj Tankian (System of A Down), Alissa White-Gluz (Arch Enemy), Matt Heafy (Trivium), Randy Blythe (Lamb of God) e tanti altri. La demo del titolo è ora disponibile su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC, su Steam. La versione completa di Metal Hellsinger arriverà il 15 settembre.

Per maggiori informazioni: https://www.metalhellsinger.com/

Tower of Fantasy è un gioco di ruolo action (RPG) multipiattaforma e open world ambientato in un mondo fantascientifico ispirato agli Anime. Sviluppato da Hotta Studio e pubblicato da Level Infinite, il gioco presenta un open world coinvolgente, avventure cooperative e in solitaria, sviluppo libero del personaggio, scenari unici e combattimenti epici che permettono ai giocatori di cambiare al volo armi e stili di gioco per trovare il proprio stile di combattimento personale. Tower of Fantasy uscirà su PC e piattaforme mobile nel 2022.

Per maggiori informazioni: https://www.toweroffantasy-global.com/en/home.html