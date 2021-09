Lexar annuncia il nuovo SSD Lexar Professional NM800 M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe

Lexar, una delle principali marche al mondo nel campo delle soluzioni di memoria flash, è fiera di annunciare il nuovo SSD Lexar Professional NM800 M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe. È progettato per giocatori hardcore e professionisti creativi che cercano maggiori velocità per le loro postazioni di lavoro o console di gioco.

L'SSD Lexar Professional NM800 M.2 2280 NVMe garantisce altissime prestazioni da SSD che renderanno rapidissimo il tuo computer, con velocità fino a 7400 MB/s in lettura e fino a 5800 MB/s in scrittura1, cioè 12,7 volte più veloce degli SSD basati su SATA3. È supportato dallo standard tecnologico PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 ed è retrocompatibile con il PCIe 3.0, per maggiore versatilità nel tuo flusso di lavoro.

La SSD NM800, sviluppata con il comando da 12nm, consuma meno corrente e fa durare di più la batteria, oltre a migliorare l'esperienza d'uso. A differenza dei tradizionali dischi rigidi, l'SSD NM800 non ha parti mobili, ed è quindi più durevole. Inoltre, è anche resistente agli urti e alle vibrazioni2, ed è quindi un'SSD robusta e affidabile.

"Lexar si impegna a fornire migliori soluzioni di memoria. Siamo felici di annunciare il nuovo SSD Lexar Professional NM800 M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe, ultimo arrivato nella nostra linea di famiglia di prodotti SSD. Con velocità di lettura fino a 7400 MB/s, è la scelta perfetta per creativi e giocatori che vogliano scatenare al massimo le prestazioni del loro SSD, e spingere il loro computer a nuovi livelli di prestazioni", ha detto Joel Boquiren, Direttore Generale di Lexar.

L'SSD Lexar Professional NM800 M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe è disponibile questo mese online a un prezzo suggerito al pubblico di 119,99 € (512GB), 199,99 € (1TB).

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del produttore, a questa pagina.