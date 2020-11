Lexar lancia la nuova scheda di memoria PLAY microSDXC UHS-I

Lexar, uno dei maggiori marchi al mondo nelle soluzioni di memoria flash, è orgogliosa di lanciare la scheda di memoria di microSD Lexar PLAY.

Le schede microSDXC Lexar PLAY UHS-I sono progettate per stare al passo con tutti i tuoi contenuti, che siano giochi, video, film, musica o libri. Evita i lunghi tempi di caricamento grazie alle velocità di lettura fino a 150MB/s e prestazioni di livello A1 o A2: puoi giocare al tuo gioco preferito senza perdere un momento. Grazie alle grandi capacità, fino a 1TB, puoi salvare tutti i tuoi contenuti preferiti: l'ideale per dispositivi di gioco portatili, per gli smartphone e per i tablet.

Riduci i tempi d'attesa con alte velocità di trasferimento fino a 150 MB/s e prestazioni di livello A1 o A2, carica più velocemente le app sui tuoi dispositivi mobili e gioca al tuo gioco preferito senza perdere un momento.

"La scheda microSDXC Lexar PLAY è la soluzione perfetta per i giocatori che vogliono aumentare le loro prestazioni. È compatibile con il Nintendo Switch e con altri dispositivi di gioco portatili, come telefoni e tablet. Grazie alle opzioni di capacità fino a 1TB, puoi giocare senza sosta senza finire lo spazio di archiviazione", ha detto Joel Boquiren, General Manager di Lexar.

La schedea microSDXC Lexar PLAY UHS-I sarà ad un prezzo consigliato di €29,99 Euro (128GB), €49,99 Euro (256GB), €99,99 Euro (512GB), e €259,99 Euro (1TB).

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del produttore, a questa pagina.