LG Electronics presenta il nuovo proiettore laser CineBeam 4K UHD HU810PW

LG Electronics presenta il nuovo proiettore laser LG CineBeam 4K UHD (modello HU810PW), progettato per offrire a tutti gli amanti del “grande schermo” e dei film in compagnia un’autentica esperienza cinematografica nel comfort di casa. Il suo design elegante e minimale lo rende perfetto per essere inserito in qualsiasi ambiente e le prestazioni elevate ne fanno un prodotto unico e in grado di portare la visione di qualsiasi contenuto video ad un livello premium.

Con il proiettore LG CineBeam 4K UHD immergersi nell’atmosfera di una sala cinematografica sarà ancora più semplice grazie ad una proiezione che raggiunge i 300 pollici di ampiezza. Questo proiettore offre immagini eccellenti e dettagliate, anche in piena luce, grazie ad una risoluzione in 4K (3,840 x 2,160) nativa da oltre 8.3 Megapixel con contrasto 2.000.000:1e ad una luminosità di 2.700 ANSI Lumen. Con una copertura del 97% dello spazio colore DCI-P3 e sistema a doppio laser è in grado di diffondere una luce delicata e restituire immagini estremamente nitide. Anche l’affidabilità e la durabilità sono di livello premium, in quanto questo proiettore assicura una luminosità costante durante tutto il ciclo di vita di circa 20 mila ore.

Grazie alla funzionalità Lens Shift e allo zoom 1.6x è possibile installare il dispositivo praticamente ovunque e impostare la proiezione sulle dimensioni e sulla posizione che si preferisce. Non importa quanto sia luminosa la stanza o quanto sia scura la scena perché, con la tecnologia Adaptive Picture Pro di LG, è possibile impostare la giusta intensità in modo estremamente preciso. Questa tecnologia, infatti, è composta dalla modalità Iris, che adatta la luminosità alle condizioni di illuminazione dell'ambiente e dalla funzione Adaptive Contrast che conferisce maggiore profondità all’immagine regolando in modo adattivo l’emissione del laser, al fine di creare un rapporto di contrasto elevato. Le scene luminose appaiono più vivaci, mentre le scene scure rimangono dettagliate con neri intensi.

La gestione delle animazioni, invece, è affidata alle tecnologie TruMotion e Filmmaker Mode. La prima modalità permette di applicare l'interpolazione dei fotogrammi e di rendere più fluide le immagini, aggiungendo frame creati dall'elettronica per rappresentare con più efficacia le sorgenti più movimentate. TruMotion è adatto in particolare per i film d'azione, grazie alla capacità di rendere naturali i movimenti rapidi e le scene veloci. Filmmaker Mode è, invece, una tecnologia amata dai puristi che vogliono mantenere l'originale frame rate dell’immagine proiettata, in modo che corrisponda alla sorgente originale a 24HZ. Questa funzione disattiva il motion smoothing preservando l’aspect ratio, i colori e i frame rate originali. In questo modo riproduce accuratamente l’idea originale del regista e consente di vivere il film esattamente nel modo in cui è stato pensato.

Il proiettore, inoltre, supporta i diversi formati HDR inclusi HDR10 e HLG (Hybrid Log Gamma), e Dynamic Tone Mapping che consentono di adattare la luminosità dei contenuti a quella del proiettore e migliorare il colore, rendendo estremamente realistiche le immagini.

Il proiettore laser LG CineBeam 4K UHD è dotato di connettività wireless con i sistemi audio home theater tramite WiSA e Bluetooth. Quando si collega tramite HDMI 2.1, con canale di ritorno audio avanzato (eARC), il proiettore offre immagini 4K a colori a 10 bit con una qualità audio quasi senza perdite.

Il proiettore è dotato, inoltre, della più recente piattaforma webOS 5.0 di LG per un controllo e una navigazione intuitivi, nonché un rapido accesso a servizi di streaming popolari come e Disney+ e YouTube. La compatibilità con Apple AirPlay 2 e Screen Share offre agli spettatori la possibilità di condividere contenuti da smartphone e tablet su scala cinematografica. E con il software Auto Calibration II, è possibile ottenere risultati che prima erano possibili solo con la calibrazione professionale delle immagini.