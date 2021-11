LG porta il servizio di cloud gaming Nvidia Geforce NOW sugli smart tv WebOs

LG Electronics (LG) ha annunciato la partnership con NVIDIA per diventare il primo produttore di TV a sviluppare l'applicazione per Smart TV di GeForce NOW – il pioneristico servizio di cloud game in streaming – per i televisori LG dotati di sistema operativo WebOS.1

In particolare, grazie allo schermo di grandi dimensioni, all’eccellente qualità delle immagini e all'elevata frequenza di aggiornamento, i TV LG OLED sono la soluzione perfetta per GeForce NOW. I giocatori avranno quindi la possibilità di iniziare una partita direttamente sul proprio TV LG e, all’occorrenza, portarla avanti su uno dei numerosi dispositivi compatibili GeForce NOW, come NVIDIA SHIELD, PC Windows, macOS, Chrome OS, Android e sul browser Safari per iPhone e iPad.

L'app sarà disponibile in versione beta a partire da questa settimana su alcuni modelli del 2021 di TV LG OLED 4K, QNED Mini LED e NanoCell in 80 mercati.2 Sarà sufficiente scaricare l’app GeForce NOW dall’LG Content Store del proprio TV per iniziare subito a godere di oltre 35 giochi free-to-play semplicemente usando un controller compatibile, senza la necessità di hardware aggiuntivo.

Tra i titoli spiccano capisaldi del multiplayer come Rocket League e Destiny 2 oltre a titoli recentissimi di grande successo come Marvel's Guardians of the Galaxy e Crysis Remastered Trilogy, tutti da giocare con una risoluzione fino a 1080p e 60 frame al secondo. Inoltre, i membri di GeForce NOW Priority avranno accesso a funzionalità evolute come il ray-tracing e le tecnologie AI grazie ai server dotati di NVIDIA RTX, per godere di un gameplay più reattivo e di una grafica di altissima qualità.

La straordinaria combinazione di GeForce NOW e dei TV LG OLED porta il gioco a un nuovo livello, garantendo la massima immersività. I pixel auto-illuminati di LG OLED assicurano colori più vibranti e neri più profondi, rendendo le ambientazioni e i personaggi dei giochi più realistici che mai. Inoltre, i TV LG offrono un tempo di risposta ultraveloce pari a 1 millisecondo e un input lag molto basso, garantendo immagini più fluide e un controllo migliore: un vantaggio chiave rispetto alla concorrenza.

"I nostri utenti si aspettano il meglio quando giocano su un televisore di grandi dimensioni ", ha dichiarato Lee Sang-woo, senior vice president of corporate business strategy di LG Electronics Home Entertainment Company. "La collaborazione con NVIDIA per portare GeForce NOW sui TV LG mostra il nostro impegno per assicurare la migliore esperienza di gaming possibile sui TV LG che dispongono del sistema operativo WebOS".