LG presenta i monitor UltraFine 32UQ85R e DualUp 28MQ780

Progettati per soddisfare le esigenze dei professionisti di tutto il mondo, i nuovissimi monitor premium di LG faranno il loro debutto al CES 2022 durante la conferenza stampa virtuale che LG terrà il 4 gennaio.

Sia il display LG UltraFine (modello 32UQ85R) che il monitor LG DualUp (modello 28MQ780) offrono design eleganti e pratici, connettività avanzata e un’esperienza utente superiore sia per chi lavora da casa sia per chi va in ufficio, compresi i professionisti creativi e i programmatori. Con una qualità delle immagini senza precedenti, prestazioni potenti, personalizzazione e praticità, non sorprende che queste soluzioni si siano guadagnate i CES 2022 Innovation Awards.

Quando solo un professionista può farlo

Il nuovo display LG UltraFine è un monitor di qualità professionale, progettato pensando alle esigenze di direttori artistici, grafici, editor di foto e video e live streamer. Il suo pannello Nano IPS Black da 32 pollici con risoluzione 4K UHD (3.840 x 2.160) vanta un rapporto di contrasto di 2.000:1 e una copertura del 98% della gamma cromatica DCI-P3, garantendo neri profondi e colori vivaci che rimangono reali su un ampio angolo di visione in diverse condizioni ambientali. Il primo pannello Nano IPS Black di LG consente al display LG UltraFine tonalità di nero realistiche e sfumate, aggiungendo più profondità alle immagini e consentendo ai creator di realizzare le proprie realtà con precisione avanzata.

Per mantenere il livello di precisione del colore richiesto dai creativi di oggi, il display LG UltraFine è dotato di un sensore di autocalibrazione rimovibile. La calibrazione può essere facilmente programmata tramite l’intuitivo software di LG, facendo risparmiare tempo grazie all’esecuzione automatica di questa critica regolazione.

Due è sempre meglio di uno

Ideale per tutti i tipi di attività, dalla creazione di contenuti alla loro codifica, il monitor LG DualUp è dotato di un display Nano IPS con un formato 16:18 – un formato unico, una novità nel mercato dei monitor. L’innovativo monitor con risoluzione Square Double QHD (2.560 x 2.880) offre sullo schermo lo stesso spazio di due display da 21,5 pollici e ha una funzione di visualizzazione divisa verticalmente che consente di vedere di più in un solo colpo d’occhio. Grazie a un’elevata produttività e praticità, il monitor LG 28MQ780 eleva il comfort con il supporto ultra-regolabile LG Ergo, che consente di risparmiare spazio perché si fissa saldamente alla maggior parte di scrivanie e tavoli. Inoltre, lo schermo a doppia altezza del monitor LG DualUp riduce i movimenti della testa da lato a lato, che rappresenta la causa principale del dolore al collo.

“I monitor premium di LG per il 2022 offrono la qualità delle immagini, le funzionalità e l’usabilità in grado di soddisfare sia le esigenze di chi lavora in ufficio sia di chi fa smart working,” ha detto Seo Young-jae, senior vice president and head of the IT business unit of LG Electronics Business Solutions Company. “Questi prodotti, vincitori del CES Innovation Award, rappresentano il nostro impegno nell’esplorare nuovi form factor e funzionalità per espandere e rafforzare la nostra gamma di monitor premium.”

Per scoprire di più su questi monitor, partecipa alla conferenza stampa virtuale di LG al CES 2022 che si terrà il 4 gennaio alle 17:00 CET.