LG presenta i nuovi smartphone K42 e K52 da 179,90€ e 229,90€

LG Electronics (LG) amplia la sua serie K 2020 per offrire un design premium e caratteristiche aggiornate a un prezzo che soddisfa tutti gli utenti. I nuovi modelli della serie K – LG K42 e LG K52 – che si affiancheranno ai modelli già presenti sul mercato dal mese di ottobre, avranno rispettivamente un prezzo consigliato al pubblico di 179,90€ e 229,90€.

"Il nostro obiettivo è arricchire la proposta commerciale nella fascia prezzo tra i 100 e i 300 euro – dichiara David Draghi, Mobile Sales Director LG Electronics Italia. "Si tratta di un segmento storicamente importante per LG, dove gli utenti sono molto attenti al giusto compromesso tra design, prestazioni e prezzo. Negli ultimi tempi stiamo registrando una crescente attenzione a questi elementi, anche in virtù della particolare condizione di mercato. Il lancio di questi due nuovi prodotti nella serie K ci consente di arricchire ulteriormente il nostro portafoglio ed offrire più opzioni al trade ed al consumatore finale".

Entrambi i nuovi modelli vantano un design innovativo: il retro del K42 mostra un motivo ondulato dal colore cangiante unico nel suo genere, con un rivestimento UV che ne impreziosisce l'estetica e al tempo stesso lo protegge da segni e graffi. LG K52, invece, si distingue per la finitura opaca "effetto seta" resistente alle impronte, che crea un particolare effetto ottico. Entrambi gli smartphone sono caratterizzati da una gamma di colori che rispecchia le ultime tendenze: il K42 sarà disponibile in Green, Gray e Sky Blue, mentre il K52 in Blue e in White. Inoltre entrambi i modelli, vengono forniti con una pratica custodia trasparente gia' presente nella confezione.

Grazie alle cinque fotocamere – quattro lenti posteriori di alta qualità (Alta risoluzione, Ultra Grandangolo, Sensore di profondità, Macro) e una fotocamera frontale –, i nuovi arrivati della serie K assicurano un'esperienza di content creation pari a quella di smartphone molto più costosi. In particolare, il K52 è dotato di una fotocamera principale da 48MP che cattura immagini e video luminosi anche in condizioni di luce difficili grazie alla tecnica del Quad-Binning.

I nuovi smartphone della serie K offrono inoltre display FullVision Eye ancora più grandi che amplificano l'esperienza d'uso, grazie alla diagonale da ben 6,6 pollici e proporzioni 20:9. La fotocamera frontale è alloggiata in un piccolo foro centrale e la parte anteriore dello smartphone è circondata da cornici sottili e leggere. L'esperienza multimediale è arricchita dall'LG 3D Sound Engine, che sfrutta l'intelligenza artificiale per restituire un ottimo senso di immersione, distribuendo un audio autentico e dettagliato, ottimizzato per ogni tipo di contenuto.

Allo stesso modo dei predecessori, LG K52 e LG K42 sono costruiti su fondamenta solide e affidabili: batteria da 4000mAh e i test effettuati secondo gli standard militari MIL-STD-810G1 che assicurano la resistenza anche in condizioni ambientali estreme.

Anche i nuovi modelli, così come tutta la serie K 2020, sono oggetto di una promozione. Fino al 31 dicembre infatti, acquistando un modello K41S, K51S, K61, K42 e K52 presso i principali negozi di elettronica di consumo e di telefonia e su LG Online Shop si accede ad un servizio di riparazione gratuita da danni accidentali sul display valido per sei mesi dall'acquisto. Per accedere alla promozione è sufficiente registrare i dati di acquisto sul sito www.lgforyou.it/ entro quindici giorni di calendario. Informazioni dettagliate e limitazioni sono consultabili sul regolamento completo disponibile sul sito www.lg.com/it/promotions.

Specifiche tecniche:

LG K52

· Processore: Octa-core da 2.3 GHz

· Display: FullVision Eye da 6,6 pollici 20:9 HD+

· Memoria: 4GB RAM / 64GB ROM / microSD (fino a 2TB)

· Fotocamera:

- Posteriori: 48MP 3 con Quad-binning / 5MP Ultra Grandangolo (115°) / 2MP sensore di profondità / 2MP Macro

- Frontale: 13MP

· Batteria: 4.000mAh

· Sistema Operativo: Android 10

· Dimensioni: 165.0 x 76.7 x 8.4 mm

· Peso: 186g

· Reti: 4G / 3G / 2G

· Connettività: Wi-Fi / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C (compatibile con USB 3.1 Gen 1)

· Colori: White / Blue

· Altre caratteristiche: Tasto Google Assistant / Google Lens / AI CAM / Adesivi AR / LG 3D Sound Engine / Sensore delle impronte laterale / 8 Test Militari superati MIL-STD 810G

LG K42

· Processore: Octa-core da 2.0 GHz

· Display: FullVision Eye da 6,6 pollici 20:9 HD+

· Memoria: 3GB RAM / 64GB ROM / microSD (fino a 2TB)

· Fotocamera:

- Posteriori: 13MP / 5MP Ultra Grandangolo (115°) / 2MP sensore di profondità / 2MP Macro

- Frontale: 8MP

· Batteria: 4.000mAh

· Sistema Operativo: Android 10

· Dimensioni: 165.0 x 76.7 x 8.4 mm

· Peso: 182g

· Reti: 4G / 3G / 2G

· Connettività: Wi-Fi / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C (compatibile con USB 3.1 Gen 1)

· Colori: Green / Gray / Sky Blue

· Altre caratteristiche: Tasto Google Assistant / Google Lens / AI CAM / Adesivi AR / LG 3D Sound Engine / Sensore delle impronte laterale / 8 Test Militari superati MIL-STD 810G