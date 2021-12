LG presenta il notebook UltraGear 17G90Q, con CPU Intel Tiger Lake H e GPU Nvidia GeForce RTX 3080 Max-Q

LG Electronics (LG) ha presentato il suo primo laptop per gaming (modello 17G90Q), ampliando la sua linea premium UltraGear e portando notizie entusiasmanti ai gamer di tutto il mondo. Il laptop, vincitore del CES 2022 Innovation Award, vanta performance potenti accompagnate a un design davvero elegante e offre esperienze di gioco sublimi e la libertà di godersele ovunque, in qualsiasi momento.

Il laptop da gioco di LG è dotato di un processore Intel Tiger Lake H di undicesima generazione, una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q, memoria a doppio canale e una configurazione dual SSD ultraveloce. Oltre a un pannello IPS da 17 pollici con un tempo di risposta di 1ms e una frequenza di aggiornamento a 300 Hz, il laptop LG UltraGear garantisce un gameplay coinvolgente e fluido anche per i giochi da PC graficamente più esigenti grazie all’hardware top di gamma. Inoltre, il sistema di raffreddamento a camera di vapore di LG mantiene il laptop fresco anche quando spinto al limite.

Il 17G90Q condivide la leggerezza dei laptop LG gram e vanta un design che ne favorisce la portabilità: racchiude un grande schermo e un’impressionante batteria da 93 Wh, pur mantenendo uno spessore inferiore a 21,4 mm e un peso inferiore a 2,7 kg. Il laptop da gioco LG UltraGear è dotato di uno chassis in alluminio che offre stile e durabilità, mentre il distintivo logo alato UltraGear comunica la potenza e la qualità per cui è noto il marchio di gioco premium di LG.

Il 17G90Q ottimizza ulteriormente l’esperienza di gioco grazie a LG UltraGear Studio, il software gaming di LG che consente di personalizzare le opzioni relative ai giochi e tenere traccia in tempo reale di numerosi dati sulle prestazioni, tra cui clock della CPU, TDP e clock della GPU e velocità della condivisione della memoria. E per una configurazione completamente unica, è possibile scegliere e applicare un colore diverso a ogni singolo tasto dell’elegante tastiera RGB del laptop.

Insieme all’elevato livello di personalizzazione, alla velocità e alla superiore qualità dell’immagine, il laptop da gioco LG UltraGear offre un suono realistico e tridimensionale grazie al suo sistemato integrato di speaker a due vie. Supportando DTS:X Ultra, gli speaker trasmettono con precisione la direzionalità e la posizione dei suoni nell’ambiente di gioco, aiutando i giocatori a trovare i loro compagni di squadra e a rintracciare i loro nemici più facilmente. Il 17G90Q è inoltre dotato di Intel Killer Wireless, che aiuta a garantire una connessione di rete veloce e stabile per esperienze di gioco online senza ritardi e frustrazioni.

“Il laptop da gioco LG UltraGear ha tutto il necessario per affrontare i giochi con le più recenti ed elevate specifiche, offrendo il gameplay fluido e reattivo che tutti i gamer desiderano,” ha detto Seo Young-jae, senior vice president and head of the IT business unit di LG Electronics Business Solutions Company. “Il 17G90Q è il nostro primo laptop dedicato al gaming e si differenzia dai competitor per il suo hardware premium, lo schermo ampio e di alta qualità e un design elegante e leggero che ne massimizza la praticità e la portabilità.”

Il primo laptop da gioco di LG sarà inizialmente disponibile negli Stati Uniti e in Corea del Sud nel primo trimestre del 2022, a cui seguiranno altri mercati. Per ulteriori informazioni sulla gamma LG UltraGear, visitare il sito www.LG.com/CES2022 a partire dalle ore 17:00 CET del 4 gennaio.