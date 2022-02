Life is Strange Remastered Collection, disponibile il trailer di lancio

Oggi SQUARE ENIX ha annunciato il lancio di Life is Strange Remastered Collection, una raccolta con le versioni migliorate dei primi due giochi della serie pluripremiata. Con modelli dei personaggi aggiornati, miglioramenti nel motion capture e altro ancora, adesso ti puoi divertire con le indimenticabili protagoniste Max e Chloe come mai prima d'ora su Google Stadia, Xbox One, PlayStation4 e PC (Steam).

Jon Brooke, co-direttore dello studio agli Square Enix External Studios, ha dichiarato: "Prima di tutto, voglio dare merito a DONTNOD per aver creato l'incredibile Life is Strange originale, e poi voglio anche ringraziare Deck Nine Games per aver migliorato l'espressività emotiva di questi indimenticabili personaggi. Il risultato del duro lavoro di entrambi i team è Life is Strange Remastered Collection, che potrebbe essere l'inizio di un viaggio commovente ed emozionante per molti giocatori negli anni che verranno."

Le protagoniste di Life is Strange e Life is Strange: Before the Storm sono Max e Chloe, due amiche con la quale è facile identificarsi. Potremo controllare il potere sovrannaturale che ha Max di riavvolgere il tempo e gli atteggiamenti svegli di Chloe per scoprire e influenzare gli eventi che si svolgono attorno a due incredibili misteri nella città di Arcadia Bay, in Oregon.

Life is Strange Remastered Collection include:

Modelli dei personaggi e grafica degli ambienti migliorati;

Sincronizzazione labiale e animazioni facciali migliorate grazie al motion capture;

Un nuovo motore di gioco e un'illuminazione ottimizzata;

Aggiornamenti alle meccaniche di alcuni puzzle;

Life is Strange: Before the Storm Remastered include i contenuti deluxe pubblicati in precedenza (i completi aggiuntivi e l'episodio extra "Addio");

Tutti i brani della colonna sonora e quelli su licenza dei giochi originali.

La raccolta Life is Strange Remastered Collection è disponibile su Google Stadia, PlayStation 4, Xbox One, GeForce Now e PC (Steam) dal 1° febbraio 2022. Le versioni per PlayStation 4 e Xbox One saranno compatibili anche con le nuove console PlayStation 5 e XBOX SERIES X|S. La versione per Nintendo Switch sarà disponibile in data futura. Chi acquisterà la Ultimate Edition di Life is Strange: True Colors riceverà anche la raccolta Life is Strange Remastered Collection.