Life is Strange Remastered Collection, disponibile un'anteprima video di 5 minuti

SQUARE ENIX ha pubblicato un'anteprima di 5 minuti di Life is Strange Remastered Collection, una raccolta con le versioni migliorate dei primi due capitoli della serie pluripremiata. Con modelli dei personaggi aggiornati, miglioramenti nel motion capture e altro ancora, adesso ti puoi divertire con le indimenticabili protagoniste Max e Chloe come mai prima d'ora su Google Stadia, Xbox One, PlayStation4, GeForce Now e PC (Steam).

In questo video si possono notare i seguenti miglioramenti:

risoluzione 4K nativa con Unreal 4 e un sistema d'illuminazione ricostruito;

modelli dei personaggi nuovi e rielaborati per il 4K con più poligoni;

animazioni più espressive, capelli con una fisica più naturale, lacrime, ferite e altri elementi aggiornati;

espressioni facciali di Max più dettagliate grazie a degli effetti speciali del viso aggiornati;

espressioni facciali e occhi di Nathan e Chloe rielaborati;

sincronizzazione labiale completa;

ambienti nuovi e aggiornati con riflessi e texture;

La raccolta Life is Strange Remastered Collection sarà disponibile su Google Stadia, PlayStation 4, Xbox One, GeForce Now e PC (Steam) dal 1° febbraio 2022. Le versioni per PlayStation 4 e Xbox One saranno compatibili anche con le nuove console PlayStation 5 e XBOX SERIES X|S. La versione per Nintendo Switch sarà disponibile prossimamente.

Chi acquisterà la Ultimate Edition di Life is Strange: True Colors riceverà anche la raccolta Life is Strange Remastered Collection.