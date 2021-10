Life is Strange: True Colors, disponibile il DLC Wavelengths

SQUARE ENIX Ltd. ha pubblicato LIFE IS STRANGE: TRUE COLORS - WAVELENGTHS, il DLC del capitolo più recente dell'acclamata serie Life is Strange. Mettiti nei panni di Steph, l'amato personaggio apparso per la prima volta in Life is Strange: Before the Storm, e scopri la sua storia nell'anno prima dell'arrivo di Alex a Haven Springs. Metti su vari dischi, conduci uno show radiofonico, svela dei segreti a lungo dimenticati e affronta il tuo futuro.

Entra nella cabina radio di Steph e lasciati trasportare dalla storia di questo nuovo prequel, dove l'attrice Katy Benz torna a prestare la sua voce. Trasformati nella nuova DJ di KRCT: la radio migliore di Haven (e anche l'unica). Esplora il passato di Steph e le sue relazioni nel corso di quattro stagioni in cui lascerà il segno nel negozio di dischi e ne scoprirà i segreti.

Metti su dei dischi alla radio, dai dei consigli al pubblico a colpi di D20 e usa l'app d'appuntamenti mentre Steph si abitua al suo nuovo lavoro, mette in ordine il suo passato e definisci il suo futuro a Haven Springs.

Wavelengths include una nuova colonna sonora. I successi emozionanti di Girl in Red, Alt-J, Portugal, The Man, Foals, Hayley Kiyoko, Maribou State e altro ancora danno il tono all'avventura di Steph.

Mallory Littleton, narrative director di Deck Nine Games ha dichiarato: "Creare un DLC con un personaggio molto amato come protagonista ci è sembrata l'opzione più ovvia, ma renderle giustizia era molto importante per noi. Sappiamo che Steph è un personaggio importantissimo per molti, e vogliamo renderle omaggio invitando i giocatori ad accedere ai suoi pensieri, alle sue emozioni e ai suoi conflitti interiori. Questo DLC è una lettera d'amore, non solo a Steph, ma anche alla nostra community e a chi si ritrova profondamente in questo personaggio."

LIFE IS STRANGE: TRUE COLORS è disponibile ora su PlayStation 5®, PlayStation 4®, Xbox Series X|S, Xbox One, PC (Steam), PC (Windows Store), GeForce NOW e Google Stadia. Sarà anche disponibile su Nintendo Switch entro la fine dell'anno. Per giocare a questo contenuto, è necessario avere il gioco base Life is Strange: True Colors.

Wavelengths non è disponibile come acquisto individuale: si può ottenere solo nella Deluxe Upgrade, la Deluxe Edition o la Ultimate Edition.