Life is Strange: True Colors, disponibile il video "Potere e conseguenze"

Oggi i fan di Life is Strange di tutto il mondo hanno potuto vedere un approfondimento del potere sovrannaturale che potranno controllare nel prossimo capitolo della serie pluripremiata: Life is Strange: True Colors. Questi dettagli sono stati condivisi durante l'evento SQUARE ENIX PRESENTS, trasmesso durante l'E3 2021.

Sviluppato da Deck Nine Games, lo studio che ha creato Life is Strange: Before the Storm, in collaborazione con Square Enix External Studios, Life is Strange: True Colors ha una nuova protagonista, Alex Chen, che dovrà usare il suo potere sovrannaturale dell'empatia per risolvere un mistero che le farà dubitare di chiunque e di qualunque cosa conosca della piccola cittadina di Haven Springs.

A marzo è stato rivelato l'ultimo capitolo della serie Life is Strange, ovvero Life is Strange: True Colors, un thriller sovrannaturale ambientato in una piccola cittadina. Interpretata dall'attrice Erika Mori, grazie alla cattura dei movimenti integrale, questa volta sarà la giovane Alex Chen a portarci in giro per Haven Springs. Alex nasconde da anni la sua maledizione: ovvero l'abilità di percepire, assorbire e condizionare le emozioni più intense delle altre persone, che lei vede come delle aure colorate.

Dopo la morte di suo fratello per un incidente sospetto, Alex deve imparare a controllare il suo potere instabile per scoprire la verità e gli oscuri segreti di una piccola cittadina. Il viaggio, il potere e il futuro di Alex Chen sono nelle mani dei giocatori.

La presentazione ha svelato ulteriori dettagli sulla grafica, il gameplay e l'impatto narrativo dell'empatia di Alex, un elemento importante per prendere decisioni e interagire con gli abitanti di Haven Springs. I giocatori dovranno usare questo potere sia durante l'esplorazione che in momenti importanti della storia in cui dovranno prendere delle decisioni difficili che possono essere risolte solo grazie all'empatia sovrannaturale di Alex.

Questo potere dell'empatia influenza ogni interazione e relazione di Alex nel gioco, ed è completamente nelle mani dei giocatori. Usalo per rivelare i segreti di Haven Springs, le sfaccettature del passato di Alex e il futuro del suo viaggio alla ricerca di un luogo da chiamare casa.

L'uscita di Life is Strange: True Colors è prevista per il 10 settembre 2021 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC Steam, Epic, Windows Store e Google Stadia. È ora possibile prenotare Life is Strange: True Colors. I dettagli completi di ciascuna edizione sono disponibili su lifeisstrange.com.

